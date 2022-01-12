В Сети появился ролик, на котором женщина в Киеве моет снег.

В Киеве женщина взялась мыть снег. Для этого ей понадобилась швабра.

Видео странного занятия появилось в Telegram-канале "Всевидящее око".

Инцидент произошел вблизи одного из отделений "Укрпочты" в Киеве. На кадрах видно, что женщина отчаянно пытается мыть снег шваброй.

Читайте также"Я всю жизнь всех ненавидел": черкасские школы "заминировал" неграмотный "террорист"Автор ролика отмечает, что инцидент произошел утром и иронично добавляет: "Вот, человек моет снег. Впрочем, ничего необычного".

За всем наблюдал мужчина поблизости, а также другие удивленные прохожие. Причины странного занятия женщины неизвестны. Ролик уже успел стать вирусным в сети.

Как сообщал УНИАН, ранее жительница Ужгорода сделала необычный подарок любовнице своего мужа по случаю Нового года.

Женщина нашла машину соперницы, припаркованную во дворе девятиэтажки по ул. Комендаря, 78 в Ужгороде и прикрепила к капоту "подарок" из секс-шопа и письмо.

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