Курьезный инцидент попал на видео.

В Харькове женщина, переходившая дорогу на "зеленый" свет, решила отомстить водителю, нарушившему правила дорожного движения.

Курьезное видео сегодня опубликовал местный Телеграм-канал. Судя по информации на записи видеорегистратора, инцидент произошел утром 26 ноября.

На кадрах видно, как героиня видео вместе с другими пешеходами переходит дорогу. В этот же момент перекресток проезжает "Жигули", водитель которого решил не пропускать пешеходов и проехал рядом с ними. Женщина не растерялась и замахнулась своей сумкой по автомобилю нарушителя.

"Преступление и наказание по-харьковски", - пишет автор публикации.

Он также уточнил, что видео было снято на улице Роганской.

В комментариях под видео харьковчане бурно отреагировали на инцидент, поддержав действия пешехода. "Пора переходить пешеходные переходы с кирпичами", - иронически написал один из авторов.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове остановили за нарушение ПДД нардепа от "Слуги народа" Александра Куницкого. Депутат был за рулем Porsche Panamera. Он также уточнил, что его остановили на участке городского перекрестка, где в 2017 году случилась жуткая авария с участием Елены Зайцевой.

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Автор: Юрий Годован