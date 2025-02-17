Выбирая их, вы никак не навредите своему здоровью.

Замороженные продукты занимают особое место в кулинарии. Практически каждый ими пользуется. Здесь можно найти практически любой вид еды, включая даже готовые блюда.

"Хорошо укомплектованная морозильная камера — ключ к быстрому и здоровому питанию", — заявляет дипломированный диетолог Эми Дэвис.

Однако не все замороженные продукты одинаково полезны. Одни из них — натуральные и богатые питательными веществами, тогда как другие содержат нежелательные добавки и избыточные количества вредных компонентов, пишет Real Simple со ссылкой на двух дипломированных диетологов.

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"Начните с изучения этикетки с питательной ценностью", — советует дипломированный диетолог и ведущий специалист FRESH Communications Кейла Фаррелл.

Технически замороженные продукты относятся к категории обработанных, но это не всегда значит, что они ультрапереработанные. Фаррелл рекомендует избегать продуктов с высоким содержанием натрия, насыщенных жиров и добавленного сахара, поскольку избыток натрия может повысить кровяное давление. Кроме того, большое количество насыщенных жиров может привести к повышению уровня холестерина, а добавленный сахар способствует воспалению и может привести к хроническим заболеваниям, таким как диабет 2 типа и болезни сердца.

Оптимальные показатели для полезных замороженных продуктов:

Натрий: менее 250 мг на порцию (или до 650 мг для готовых блюд).

Насыщенные жиры: до 5 г на порцию (или до 10 г для готовых блюд).

Добавленный сахар: менее 10 г на порцию.

При этом в составе должны быть в больших количествах такие полезные компоненты, как клетчатка, которая улучшает пищеварение, снижает уровень холестерина и поддерживает микрофлору кишечника, белок, который способствует насыщению, росту и восстановлению тканей, и ненасыщенные жиры, которые уменьшают воспаление, поддерживают здоровье клеток и снижают уровень холестерина.

7 самых полезных замороженных продуктов

Постные белки — замороженные мясо, птица и морепродукты, которые не теряют питательной ценности.

Смеси замороженных овощей тоже сохраняют питательные вещества и антиоксиданты, так как замораживаются в момент наибольшей зрелости.

Цельнозерновые продукты — это удобный и полезный вариант сложных углеводов (замороженный рис, киноа, булгур, гречка).

Смеси замороженных фруктов — они сохраняют витамины, минералы и клетчатку, а также идеально подходят для смузи и десертов.

Костный бульон, так как он богат белком, коллагеном, железом, витаминами группы B и цинком. Главное правило – следите за уровнем натрия.

Полноценные замороженные блюда — продукты с высоким содержанием белка и клетчатки и с минимумумом насыщенных жиров, соли и сахара.

Полезные десерты — менее калорийные сладости с низким содержанием сахара (фруктовые десерты, десерты на основе греческого йогурта или темного шоколада)

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