Пыталась укусить за хвост: в Канаде надоедливая сорока напала на кошку (видео)

15-летняя кошка по кличке Феникс спокойно сидела во дворе дома, когда к ней подлетела маленькая птица.

В канадском городе Калгари, провинция Альберта, назойливая сорока напала на домашнюю кошку.

Видео, снятое очевидцем, опубликовало издание Daily Mail.

На кадрах видно, как 15-летняя кошка по кличке Феникс спокойно сидит во дворе дома, когда к ней подлетает маленькая птица. Питомец внимательно следит за сорокой, пока та неоднократно пытается укусить его за хвост.

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Феникс старалась избежать битвы и ходила из стороны в сторону. Однако на последних секундах ролика сорока все же подгадала момент и клюнула кошку за кончик хвоста. Питомец решил отомстить птице и погнался за ней, однако та улетела.

«Моя кошка Феникс, которой 15 лет, очень любит играть во дворе с птицами и белками», — подчеркнул автор видео.