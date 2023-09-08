Полицейские приехали, когда в зале никого не было.

В Линкольншире прохожие вызвали полицейских на занятие йоги, приняв медитацию за массовое ритуальное убийство. Об этом пишет The Washington Post.

Тренер Милли Лоус проводит занятия йоги в местном кафетерии. В тот день они около часа практиковали различные асаны, после чего завершили занятие шавасаной, которую называют "позой трупа". В это время тренер стучала в шаманский барабан в комнате, освещенной лишь золотистым сиянием свечей.

Пара, которая выгуливала собаку у входа в здание, увидела их в окно и испугалась. "Они сообщили в полицию, что видели, как кто-то ходит по комнате, освещенной свечами, а на полу лежат мертвые люди. Пара решила, что это какое-то ритуальное массовое убийство", - рассказала тренер.

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Полицейские прибыли в уже пустое кафе, администрация поблагодарила их за "оперативное реагирование". Правоохранители говорят, что звонок был сделан "с добрыми намерениями".

"Поскольку был закат и темно, я думаю, что все, что они могли увидеть, - это теневые фигуры людей, лежащих на полу с закрытыми глазами", - рассказала Лоус.

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