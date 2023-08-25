В последнее время предпочитают более древнюю форму Олеже.

Известный языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал, как правильно обращаться к мужчинам в именами Олег и Игорь.

"В звательном падеже в пределах нормы находятся две формы: и Олегу, и Олеже. Так что используйте тот, который вам больше нравится. По моим предостережениям, в последнее время предпочитают более древнюю форму Олеже", - сказал он.

Авраменко утверждает, что в случае с именем Игорь в действующее правописание закралась ошибка, а именно форма звательного падежа Игоре.

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"В обращениях используйте форму Игорю. Именно она соответствует нормам украинского языка", - добавил он.

Языковые советы от Авраменко

В украинском языке правильно употреблять и "в городе Харьков", и "в городе Харькове". Известный языковед Александр Авраменко рассказал, что собственные названия населенных пунктов в сочетании с общими-село, поселок, город, можно согласовывать с падежом общего названия или употреблять в начальной форме, то есть в именительном падеже (Кто? Что?).

Александр Авраменко рассказал об украинских именах. В частности, как правильно употреблять - Анна или Ганна. Кроме того, он высказался и о других популярных именах, отметив, что сейчас в документах иногда записывают не Кристина, а Кристина, не Никита, а Никита, не Елена, а Алена.

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