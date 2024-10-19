Камала Харрис рассказала, как ее маме удалось сделать из маленькой девочки успешного политика с помощью одного урока.

Обучение детей навыкам самоконтроля, особенно в конфликтной ситуации, поможет им обрести уверенность в себе и повысит вероятность успеха. Это подтверждает кандидат в президенты США от демократической партии Камала Харрис. По словам политика, ее мать с ранних лет учила "размышлять о конфликтах", чтобы понять, как можно способствовать решению проблемы.

В эпизоде подкаста Call Her Daddy Харрис вспомнила:

"Каждый раз, когда я приходила домой с проблемой, первое, что делала моя мама... [спрашивала]: "Что ты сделала?". Я поняла, что она на самом деле учила меня думать о свободе действий в момент проблемы, и думать о том, какой выбор можно сделать".

Этот урок научил Харрис самостоятельно решать проблемы и почти всегда находить способ взять ситуацию под контроль. CNBC пишет, что эксперты по воспитанию согласны с этим — они отмечают, что нужно показать ребенку, что ему можно доверить самостоятельное решение проблемы, и он сможет почувствовать себя более уверенным в своих силах.

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"При условии, что вы сможете найти баланс между тем, чтобы требовать от детей ответственности и при этом не быть слишком строгими", - говорится в материале.

Исследования показывают, что уверенность в себе - ключевой элемент будущего успеха детей. Она может подтвердить, что их способности приведут к положительным результатам, будь то в спорте, в классе или в установлении здоровых отношений".

Кроме того, Харрис поделилась еще одним способом развития уверенности в себе и самостоятельности — поощрять детей отстаивать то, во что они верят. Она использовала внутренний голос, чтобы впоследствии помочь другим людям, которые, по ее словам, могли не так сильно контролировать свою жизнь.

"Это было действительно желание защитить самых уязвимых, и там, где у них не было власти... потому что они были объектом дисбаланса власти. Большая часть моей работы была направлена на то, чтобы восстановить, насколько я могу сыграть в этом роль, их право на справедливость", - добавила кандидат от демократов.

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