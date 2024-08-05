Вице-президент США употребляет белое вино со льдом.

Вице-президент США и вероятный кандидат на пост нового главы Белого дома от Демократической партии Камала Харрис была замечена в ресторанах Вашингтона за необычным употреблением вина. Об этом пишет Tasting Table.

Отмечается, что некоторые сомелье могут не воспринимать добавление кусочков льда в вино. При этом другие утверждают, что вы действительно можете опустить кубик или два льда в свой бокал.

"Независимо от того, окажетесь ли вы со стаканом белого вина, которое не такое охлажденное, как вам хотелось бы, или если вы просто хотите отложить действие алкоголя до конца дня, добавьте лед в ваш стакан - это дело личных предпочтений", - отмечает издание. Видео дня

Авторы указывают, что по всей Европе лед добавляют в вино для приготовления коктейлей.

"Начните с добавления одного кубика в хрустящее белое или фруктовое красное вино. ... Держите кубики льда подальше от более насыщенных дубовых вин. ... Во время светских мероприятий у вас может не быть роскоши попросить бутылку вина охладить, прежде чем начать пить. .... Этот шаг может быть стратегическим и служить своеобразным способом самосохранения, чтобы уменьшить вероятность того, что воздействие алкоголя будет сильным во время изысканного завтрака с родными или политиками. Как и Харрис, вы можете попросить чашку льда, чтобы незаметно добавить к своему напитку, если считаете нужным", - резюмирует СМИ.

Потребление вина - последние новости

Ранее УНИАН писал, как лучше заказывать вино в ресторане. По словам эксперта, зная несколько ключевых простых, но описательных слов, вы можете помочь сомелье подобрать вино для вас.

Если вы любите красное вино с фруктовыми или цветочными нотками или цените более четкие, минеральные выражения в белом вине, то не стесняйтесь описывать свои предпочтения.

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