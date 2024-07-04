Если хотите постепенно отказаться от мяса, заменить его поможет сыр.

Обычно потребление обработанного мяса негативно влияет на здоровье и диетологи советуют заменить его на сыр. Портал The Atlantic сообщает, если заменить буквально несколько граммов красного мяса на несколько граммов сыра, можно снизить риски заболеть диабетом на 8,8%.

Диетологи отметили, что потреблять меньше мяса очень трудно, но сыр может помочь компенсировать его отсутствие.

"Добавлять сыр к овощам - кухонное волшебство. Порошок пармезана превращает скромную пасту с фасолью в сытный итальянский ужин; ломтики сыра халуми на гриле превращают тарелку зелени в обед. В одном вирусном рецепте кусочек феты запекают с помидорами и чесноком, чтобы создать вкусный соус для пасты. То есть, сыр позволяет чувствовать сытность пищи и не обязательно для этого есть мясо", - говорится в материале. Видео дня

Отмечается, что сыр тоже имеет много жиров и других не очень полезных веществ для здоровья, но в любом случае, он лучше, чем мясо. Профессор диетологии из Орхусского университета в Дании Даниэль Ибсен объяснил, что некоторые полезные элементы сыра, такие как полезные жирные кислоты и пробиотические бактерии, могут компенсировать его вредные для здоровья качества. Но главная причина, скорее всего, заключается в том, что красное и переработанное мясо настолько вредно для вас, что заменить его практически любым другим источником белка, вероятно, будет лучше.

Также специалисты обратили внимание на производство сыра. Он занимает четвертое место по уровню выбросов среди основных источников белка после говядины, баранины или выращенных ракообразных. При производстве 50 граммов сыра выделяется столько же углекислого газа, сколько при зарядке 356 смартфонов с помощью обычных источников питания. Но особенность заключается в том, что люди потребляют сыр гораздо в меньших порциях, чем мясо.

"Переход от мясной диеты к сырной не должен быть конечной целью. Является ли сыр "здоровым", зависит от того, кто его ест: человеку, страдающему диабетом, может быть полезно употреблять его вместо красного мяса, но не тому, кто беспокоится о риске сердечно-сосудистых заболеваний. Сыр стоит недешево, и если у вас непереносимость лактозы, он не для вас", - пояснил Ибсен.

Как писал УНИАН, диетологи назвали самые полезные варианты, как употреблять мясо на завтрак. Желательно не налегать на ультраобработанные виды мяса, такие как бекон, сосиски и ветчина.

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