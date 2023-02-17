Он признается, что случались в его жизни и опасные моменты.

В Хмельницком живет украинец Владимир Путин. Сегодня, 17 февраля, мужчина празднует свой 51-й день рождения, поэтому журналисты решили с ним пообщаться.

В комментарии ТСН Путин из Хмельницкого признается, что из-за идентичных имени и фамилии с главой РФ в его жизни случаются очень забавные случаи.

Мужчина говорит, что в определенных кругах в городе он известен. А когда показывает паспорт в госучреждениях, на лицах чиновников всегда видит улыбку.

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"В начале войны был случай, когда при проверке документов на одном из блокпостов один из проверяющих пошутил. "О, Путина поймали, смотрите, кого поймали", – вспомнил Владимир случай в марте 2022-го.

Путин признается, что случались в его жизни и опасные моменты: на него было совершено покушение, в него стреляли. "В то время были выборы, у меня были суды с городским советом. Возможно, хотели запугать", — говорит он.

На просьбу журналистов охарактеризовать российского Путина хмельничанин ответил, что одного слова будет мало, чтобы уместить в него весь негатив по поводу этой персоны.

Также журналисты промониторили страницу Путина из Хмельницкого в Facebook и выяснили, что у него замечательное чувство юмора. Вот что он постит, чтобы потроллить президента РФ:

Как россиянин "украсил" свой паспорт надписью "Путин х**ло"

В Киевской области пограничники обнаружили гражданина России, который превысил срок пребывания в Украине. Мужчине, очевидно, стыдно быть русским, ведь он разрисовал свой паспорт в украинскую национальную символику. В своем заграничном паспорте он нарисовал флаг Украины с надписями "Україна понад усе" и "Путин х**ло", графу "гражданство" вообще зачеркнул.

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