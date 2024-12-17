Одним из новых видов стала змея, которая получила название "гадюка с известняковыми ресницами".

Ученым удалось обнаружить в регионе Большого Меконга в Юго-Восточной Азии 234 новых вида животных и растений. Многие виды уже находятся под угрозой исчезновения из-за деятельности людей, сообщает организация WWF.

В отчете за 2023 год содержатся труды сотен ученых из университетов, природоохранных организаций и исследовательских институтов по всему миру. За этот год им удалось обнаружить 173 вида сосудистых растений, 26 рептилий, 17 амфибий, 15 рыб и трех млекопитающих в Камбодже, Лаосе, Мьянме, Таиланде и Вьетнаме.

Одним из новых видов стала змея, которая получила название "гадюка с известняковыми ресницами" за характерные чешуйки над глазами, напоминающие ресницы или брови. Также ученые обнаружили мягкошерстного ежа с клыками "вампира", ярко-оранжевого высокогорного крокодилового тритона и новый вид пальм.

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Отмечается, что общее число видов сосудистых растений и позвоночных животных, описанных в регионе Большого Меконга с 1997 года, достигло 3623.

"Хотя эти виды были описаны наукой только в прошлом году, они живут в уникальных местах обитания нашего региона уже много тысячелетий. Каждый из этих видов - важнейшая часть функционирующей, здоровой экосистемы и жемчужина богатого природного наследия региона. И исследователи не менее ценны! Они страстно и неустанно работают над описанием этих видов в сложных условиях, к сожалению, часто не имея достаточных средств", - поделился региональный руководитель WWF в Азиатско-Тихоокеанском регионе по охране дикой природы Крис Халлам.

Кроме того, в отчете описан новый вид имбиря, корень которого пахнет манго, а также орхидея без листьев, найденная на рынке. Другим интересным открытием стала землеройка, которая весит всего 8 грамм.

Ученые добавили, что новые виды были обнаружены разными способами. Некоторые из них удалось собрать во время полевых исследований.

В отчете сказано, что биоразнообразие Большого Меконга сейчас находится под угрозой из-за потери и деградации среды обитания и чрезмерной человеческой деятельности, включая торговлю дикими животными.

Другие открытия ученых о животных

Ранее ученые назвали самое смертоносное животное в мире, которое обитает и в Украине. Оно несет ответственность за сотни тысяч смертей ежегодно.

Кроме того, ученые выяснили, как животные восстанавливают части тела после травм. Такое исследование было проведено на морской анемоне.

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