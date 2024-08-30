Ученые исследовали обычные газированные напитки и диетические.

Во время летних Олимпийских игр в Париже были беспокойства относительно пловцов, которые соревновались в Сене. Чтобы предотвратить любую бактериальную инфекцию, спортсмены пили "кока-колу", поскольку кислота в ее составе должна была убить вредные бактерии.

Однако, как пишет healthdigest, ваш желудок уже имеет достаточно собственной, соляной, кислоты. На самом деле в этом ваш желудок мощнее известного газированного напитка. Хотя исследование 2015 года показало, что "кола", которая продается в Турции, имеет антибактериальный эффект против кишечной палочки и сальмонеллы, это исследование проводилось в чашках Петри, а не на людях.

Согласно исследованию 2023 года употребление "кока-колы" и других подслащенных напитков может иметь противоположное влияние на вашу пищеварительную систему. Когда вы ежедневно пьете газировку, ваши кишечные бактерии производят химические вещества, связанные с плохим обменом веществ, ожирением и высоким уровнем холестерина. Эти метаболиты могут привести к сердечным заболеваниям и диабету 2 типа. Подслащенные напитки, также связаны с другими хроническими заболеваниями пищеварительной системы.

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Некоторые спортсмены могут выпить "колу" после соревнований, чтобы восстановить потерянный организмом гликоген. Однако избыток сахара в таких напитках в сочетании с диетой с высоким содержанием жира может нарушить микробиом кишечника. Исследование 2023 года показало, что эта комбинация может усилить воспаление в кишечнике и привести к таким заболеваниям кишечника, как колит.

Согласно исследованию 2014 года, опубликованному в Европейском журнале питания, употребление газировки ежедневно также повышает риск развития некоторых видов рака. После наблюдения за более 470 000 человек в течение 11 лет оказалось, что те, кто употреблял шесть безалкогольных напитков в неделю, имели на 83% больший риск развития рака печени, чем те, кто воздерживался от них. При этом употребление фруктовых и овощных соков таких последствий не имело.

Диетические газированные напитки влияют на здоровье пищеварения не намного лучше. Их связывают с повышением риска рака печени на 28%. Весомые доказательства свидетельствуют о том, что искусственно подслащенные газированные напитки увеличивают риск ожирения, диабета 2 типа, высокого кровяного давления, сердечных заболеваний и преждевременной смерти.

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