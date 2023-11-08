Шоколадно-коричневый пудель, отправилась на прогулку в парк, но вскоре почувствовала себя немного озорной.

Только те люди, у кого зрение 20/20, найдут пуделя, спрятавшегося парке, менее чем за 15 секунд.

Шоколадно-коричневый пудель, отправилась на прогулку в парк, но вскоре почувствовала себя немного озорной. Во время путешествия обманщица скрылась в парке, слившись с фоном и затерявшись от невооруженного глаза.

На первый взгляд пуделя нигде не найти, но, возможно, более глубокий взгляд поможет. Все еще боретесь? Не волнуйтесь, мы бросим вам кость - решение мы включили ниже.

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Замаскировавшись на холмике в кустах левее беседки, собака отдыхала и счастливо улыбалась в поисках идеального кадра.

Другие оптические иллюзии - проверьте себя

Сможете ли вы выжить в дикой природе, заметив крошечную лягушку? Животные устроены так, что их трудно обнаружить в их естественной среде обитания из-за их способности сливаться с ней. Это делает их успешными хищниками и может спасти от превращения в добычу.

Где-то на этом изображении леса обитает белка, но сможете ли вы заметить ее за отведенное время? 10-секундный срок делает эту сложную оптическую иллюзию еще более сложной.

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