Только одна из десятков пчел сильно отличается от остальных.

Некоторые головоломки действительно заставляют людей чесать затылки в попытках найти ответ. Эта головоломка со скрытой среди пчел пчелиной маткой именно такая. Только люди с острым зрением могут найти ее на пять секунд, пишет Mirror.

На первый взгляд кажется, что на этом изображении с пчелами, жужжащим вокруг своего улья, все насекомые (хотя некоторые из них имеют разные формы и размеры) похожи. Но одна из них сильно отличается от остальных. Все, что вам нужно сделать, чтобы решить головоломку, – это найти ее.

Утверждается, что только 22% людей (или чуть больше чем каждый пятый) смогли найти пчелиную матку в течение 5 секунд.

Видео дня

Ниже вы можете увидеть ответ и сравнить, удалось ли вам правильно назвать пчелиную королеву.

Интересные головоломки на УНИАН

Попробуйте справиться с очень непростой головоломкой со спичками. Чтобы сделать уравнение правильным необходимо переместить спички в определенной последовательности.

Также стоит обратить внимание на головоломку с ядовитыми змеями. Незаметная деталь поможет найти животное, которое "притаилось".

Вас также могут заинтересовать новости: