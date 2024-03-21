Наша иллюзия может погрузить в сказку, не попадись на этот обман.

УНИАН подготовил вам "на зуб" очень интересную головоломку, где следует увидеть кота менее чем за 10 секунд.

Это оптическая иллюзия с "уловкой", поэтому, предсказуемо, с квестом придется помучиться. На картинке глаза от кота будет отводить фантасмагорическое дерево, чем-то напоминающее волшебные заросли из сказки.

Но не следует вестись на эту обманку, ведь она не позволит заметить желаемое. Для решения этой задачи со звездочкой от вас требуется: максимальное внимание, меньше нервов, контроль времени (советуем наставить таймер на телефоне). Если готовы посоревноваться с УНИАН на внимательность - вперед.

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Где-то на картинке спрятался кот:

Ну что, справились? Эта задача показалась сложной, или вы готовы к еще большим экспериментам с нами? Если квест пошел легко, значит, вы обладаете склонностью к аналитическому мышлению, умеете быстро анализировать события. В случае неудачи, у нас есть многочисленное количество задач. Они помогут исправить ситуацию.

А вот и разгадка головоломки с котом:

Головоломка, рассчитанная на Геракла

Как дополнительная тренировка для ума, у нас есть в арсенале головоломка "Геракла". Мы условно так назвали задачу, ведь ее уровень сложности - не для рядового глаза.

Итак, в каком-то смысле это более математическая задача, но заранее не пугайтесь. Вам следует найти нужную цифру из многих. На то, чтобы укротить нашу оптическую иллюзию, даем 11 секунд. Если готовы принять вызов - заходите в загадку.

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