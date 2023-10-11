Эта головоломка демонстрирует удивительную динамику воды.

Головоломки уже давно стали хорошим способом отвлечься от повседневной рутины и потренировать мозг. Впрочем, эта необычная головоломка под силу лишь единицам.

Сложная задача для самых сообразительных предлагает Daily Quiz and Riddles. Ваша задача определить, какая из чашек на картинке наполнится первой. Поначалу эта головоломка может показаться простой, но на самом деле она изображает потрясающую динамику воды.

Заставить свой мозг работать над головоломками - отличный способ убедиться, что вы сохраняете свои навыки решения проблем. Кроссворд, судоку, видеоигра или головоломка являются одними из самых распространенных способов сохранить вашу память и когнитивные навыки.

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На первый взгляд кажется, что чаша 4 наполнится первой, ведь находится снизу. Но если вы присмотритесь, вы увидите, что труба, соединяющая чашу 3 и чашу 4, не имеет отверстия, что означает, что вода не может течь через нее. Трубы между некоторыми чашами открыты для воды, а еще есть дырявая чаша. Итак, первой наполнится чаша 3. Зато чаша 2 никогда не будет наполненной, ведь ниже под ней есть чаша 7, которая является дырявой.

Еще интересные головоломки

В этой задаче нужно внимательно изучить оптическую иллюзию и найти скрытый ботинок без пара среди многих пар обуви на картинке. Эту задачу может выполнить только чрезвычайно умный человек.

А если хотите проверить, наделены ли вы исключительной наблюдательностью, попробуйте найти за 6 секунд скрытый пончик на картинке.

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