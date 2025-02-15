Такое блюдо вы еще не пробовали приготовить, но вам обязательно понравится.

Иногда нам хочется приготовить что-нибудь новенькое и очень вкусное. Одним из таких блюд являются мексиканские тако, наполненное соусом болоньезе и щедро посыпанные сыром, затем обмазанные чесночным маслом и обжаренные до хрустящей корочки, пишет The Independent.

Ингредиенты рассчитаны на 4 порции. Время подготовки составляет 5 минут. Время приготовления — около 25 минут. Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

Кулинарный спрей (антипригарное масло)

1 мелко нарезанная луковица

6 мелко нарезанных коричневых шампиньонов

500 г постного говяжьего фарша

2 говяжьих бульонных кубика, растворённых в 250 мл кипятка

500 г томатной пасты

1 ч. л. с горкой сушёных итальянских трав

Щепотка чесночного порошка

1 ч. л. молотого чёрного перца

Щепотка сахарозаменителя (или сахара)

8 мини-лепёшек (тортильи)

200 г тёртой лёгкой моцареллы

При этом нужны ингредиенты для чесночного масла — 30 граммов растопленного сливочного масла, щепотка сушёной петрушки и ½ ч. л. чесночного порошка.

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Приготовление начинается с того, что вам нужно смешать все ингредиенты для чесночного масла в небольшой миске и отставить их в сторону. Потом разогреть сковороду на среднем огне, сбрызнуть ее маслом.

После чего обжарить лук и грибы несколько минут, до мягкости. Добавить фарш и готовить в течение около 3-4 минут, помешивая, чтобы мясо равномерно обжарилось и не оставалось комков. На следующем этапе нужно добавить остальные ингредиенты (кроме тортильи и сыра, конечно же), перемешать и тушить 8-10 минут, пока жидкость не выпарится.

Теперь дайте болоньезе слегка остыть, затем начините им тортильи, добавьте моцареллу, сложите пополам, смажьте чесночным маслом и отправьте в духовку на 3-4 минуты при температуре 200°C 3-4 минуты (или в аэрогриль, если он у вас есть). Переверните и жарьте ещё 3-4 минуты, пока тако не станут золотистыми и хрустящими.

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