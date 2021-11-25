Звуки процессии довели птиц до сердечных приступов.

Свадьба в районе индийского города Баласор привела к смерти 63 куриц на местной птицефабрике - и все из-за музыки.

Об этой истории пишет Times of India.

По словам владельца, который уже подал заявление в полицию, мимо его фермы проходило свадебное шествие. Музыка была очень громкой и пугала куриц, так что он попросил участников вести себя потише.

"Но друзья жениха накричали на меня и сказали ди-джею увеличить громкость. Они намеренно остановились перед моей птицефабрикой примерно на 15 минут и проигрывали громкую музыку", - сообщил мужчина правоохранителям.

Когда процессия ушла, владелец фабрики увидел, что десятки кур просто лежат на земле. Прибывшие ветеринары констатировали, что птицы умерли от сердечного приступа.

"На моей ферме было около 2 000 куриц. Каждая из 63 мертвых птиц весит около 3 кг. Я потерял примерно 25 000 рупий (более 9 000 гривень). Мертвые куры все еще лежат на ферме, поскольку полиция попросила меня не выбрасывать их до конца расследования", - рассказал мужчина.

Он также добавил, что до смерти птицы ничем не болели. Полиция начала расследование.

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Автор: Катерина Комолова