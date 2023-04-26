Пара жаловалась, что она доставляет проблемы их ребенку.

Суд отклонил просьбу супругов, родившихся в Германии, об изменении их русскоязычной фамилии.

Как сообщает Associated Press, мужчина и женщина утверждали, что с началом полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, фамилия начала приносить проблемы. В частности, из-за него в повседневной жизни страдает их дочь.

Однако региональный административный суд не считает, что это является достаточным основанием. Мол, негативное отношение, с которым сталкивается пара после начала российского вторжения в Украину, не было столь серьезным и не повлияло на экономическое положение семьи.

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"Тот факт, что фамилия имеет иностранное происхождение или не звучит как немецкая, сам по себе, как правило, не является важной причиной для изменения имени", – говорится в заявлении суда.

Саму фамилию в суде не раскрыли, обосновав решение соображениями безопасности.

Отношение к России и россиянам в Германии

Как показали опросы, проведенные в этом году, немцы пересмотрели отношение к РФ на фоне полномасштабной войны. В частности, на вопрос о том, какая страна будет представлять наибольшую угрозу в ближайшие годы, 82% опрошенных назвали Россию. В 2021 году так отвечали лишь 32% немцев.

В то же время, по мнению бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, немцы вряд ли изменят свое мнение и перестанут считаться российский "величием".

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