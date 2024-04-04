Тренер посоветовала для новичков начинать свои тренировки с 20 минут движения в день.

Сертифицированный персональный тренер Стефани Мансур первое, что рекомендует людям, которые только начинают свой путь в фитнесе, это 20-минутную прогулку. Многие спрашивают ее, действительно ли этого достаточно, чтобы похудеть и увидеть изменения в теле. По ее словам, такой вопрос является своеобразной ловушкой, ведь часто люди сосредотачиваются на распределении времени, а не на том, насколько важно вставать и двигаться. Об этом говорится в материале издания TODAY.

Мансур отмечает, что даже известная актриса Дженнифер Энистон обманывала себя, считая, что тренировка должна длиться 45 минут. Ранее она рассказала для издания, что придерживалась подхода "без боли нет результата", из-за чего ее тренировки были "изнурительными и мучительными". Однако позже она поняла, что более короткие промежутки времени тренировок лучше влияют на ее самочувствие.

"Просто занимайтесь 10-20 минут, вы можете делать все, что угодно в течение 10-20 минут. Другое дело, когда вы начинаете получать от этого удовольствие. Я действительно заставляю себя, хотя бы немного потренироваться. Я сразу чувствую себя невероятно. Вы просто мгновенно начинаете чувствовать эти эндорфины и эту энергию", - рассказывала Энистон.

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По словам тренера, если вы недавно начали заниматься спортом, то стоит это делать медленно. Даже можно просто встать и, к примеру, потанцевать на кухне 10 минут.

"Создание и соблюдение режима тренировок - это очень важная часть ментального процесса. Если начать тренировку со слишком большой продолжительности, это может напугать и помешать вам оставаться мотивированным. К тому же вы почувствуете себя лучше, улучшите настроение и почувствуете, что достигли успеха уже после нескольких минут тренировки. Поэтому я всегда советую людям начинать с малого. Вот почему я создаю так много пятиминутных планов тренировок и растяжек, чтобы люди могли втиснуть их в свой день", - добавила Стефани Мансур.

Она посоветовала начинать свои тренировки с 20 минут движения в день, это может быть прогулка, бег, йога, растяжка, пилатес или же силовая работа.

"Начиная с 20 минут, у вас будет достаточно времени, чтобы разогреться и выложиться по максимуму, прежде чем остыть. В конце концов, идеальным вариантом является тренировка до 30 минут в день, но мой девиз - медленно и уверенно выигрывает гонку! Откусите кусочек цели, которую вы можете прожевать - и прожевывайте ее последовательно", - заверила специалист.

Тренер отметила, что после того, как вам удастся уделять 20 минут движения в день в течение нескольких недель, то можно отрегулировать свой режим и сосредоточиться на своих целях, выбрав нужный вид упражнений.

"Как правило, мои клиенты испытывают стресс и имеют жировые отложения в средней части тела. Поэтому я рекомендую выбрать такую форму упражнений, которая поможет им снять стресс. Это может быть прогулка, HIIT-тренировка или танцевальная кардиотренировка, где вы сможете развлечься. Если целью является тонизирование, начните включать 20-минутную силовую тренировку несколько дней в неделю", - подчеркнула она.

По ее словам, после того, как тренировки по 20 минут войдут в ваш привычный ритм жизни, вы можете увеличить его до рекомендованных 30 минут в день.

Стефани Мансур напоследок посоветовала придерживаться двухэтапного плана действий, чтобы достичь цели уделять 30 минут физических упражнений в день:

сначала начните с пяти минут в день, чтобы доказать себе, что вы можете заниматься спортом по привычке;

после этого постепенно увеличивайте время тренировки.

"Постепенно увеличивая время, вы быстро достигнете 30-минутной отметки. И не забывайте, что три 10-минутные прогулки в течение дня или две 15-минутные силовые сессии засчитываются!" - заверила тренер.

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Кроме того, стало известно, что произойдет с вашим телом, если вы будете пробегать милю ежедневно. Эксперты уверяют, что даже бег на короткие дистанции может иметь значительные преимущества. По информации одного из исследований, пять-десять минут ежедневного бега в медленном темпе могут снизить смертность от всех причин и увеличить продолжительность жизни.

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