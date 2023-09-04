Отмечается, что использование бельевой веревки позволяет экономить.

Когда наступает теплая погода мужчина сушит белье на улице, ведь это позволяет значительно экономить электроэнергию. По его словам, пять вещей на улице высохнут за полдня, к тому же белье пахнет лучше, чем после машинной сушки.

"Когда я стригу газон и развешиваю одежду, свежескошенная трава и ветерок придают простыням великолепный аромат. Наша одежда служит дольше и выглядит лучше. Мы по-прежнему экономно пользуемся сушилкой, если одежда нужна срочно. Зимой или в дождь я сушу одежду в подвале. Мне нравится "зеленый" аспект всего этого", - добавил он.

Однажды, развесив белье, он наткнулся на записку от разгневанного соседа, которую прикрепили к двери.

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"Вы делаете этот район похожим на "третий мир", как будто здесь живут деревенские жители, ваша висящая одежда - это бельмо на глазу, которое снижает стоимость недвижимости, его могут увидеть потенциальные покупатели жилья. Вы должны использовать сушилку для одежды, как нормальные цивилизованные люди", - отмечалось в послании.

По его словам, надоедливый сосед переехал в поселок из района жилищной ассоциации, где постановление запрещает бельевые веревки. Пытаясь понять эту точку зрения, он добавил: "Единственное, что я могу понять, - это нижнее белье моей жены. Она пышногрудая и носит "яркие" цвета, поэтому красный полосатый бюстгальтер с большими чашками или кружевные стринги наверняка видны. Если Victoria's Secret демонстрирует нижнее белье на манекене, а женщины могут носить купальники на пляже, почему возникает проблема вывешивать белье на открытом воздухе? Это даже не настоящая женщина, демонстрирующая кожу, это белье без тела! Неужели эти дети настолько впечатлительные, что при виде трусиков на бельевой веревке достаточно, чтобы их развратить А как насчет мужского нижнего белья, можно ли выставлять напоказ мои боксеры? Я мог бы повесить нижнее белье дома, но никогда не думал, что люди такие ханжи. Моя жена никогда не требовала, чтобы ее белье сушилось в помещении".

В конце концов мужчина показал записку другим своим соседям, которые в знак солидарности начали сушить белье на улице. "Так моя одежда разлагала всю округу. Это бельевая веревка, а не побитая машина на газоне", - добавил он.

Ранее УНИАН писал, что жительница Великобритании была несколько удивлена, потому что ее новые соседи начали развешивать свое выстиранное белье на общем заборе, разделяющем два отдельных поместья.

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