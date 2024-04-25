Чтобы справиться с заданием, придется внимательно рассматривать постройки.

Визуальная загадка для детей и взрослых может стать своеобразным тестом на внимательность и логическое мышление, а также помочь поработать над способностью мобилизовать внимание и направлять его в нужное русло.

Есть такая свежая оптическая иллюзия - следует на изображении среди большого количества домов разыскать два, которые одинаковые. С такой задачей непросто справиться, поскольку сначала надо рассмотреть много объектов, которые имеют большое количество различных элементов, и поэтому можно даже растеряться.

Дома придется внимательно рассматривать, чтобы определить те, которые реально абсолютно одинаковые. Обратите внимание, что некоторые постройки могут отличаться несколькими элементами.

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Одинаковые дома располагались так - один из них был во второй строке сверху, а второй - в третьей снизу.

Вот такая загадка уже опубликована - что надо сделать

На картинке-загадке изображено много петухов, и среди них надо разыскать курицу. На поиски домашней птицы необходимо потратить всего 7 секунд. Перед тем, как браться за выполнение задания, стоит вспомнить, чем курица отличается от петуха.

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