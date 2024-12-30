Он более чем в три раза выше самого высокого водопада на суше — водопада Анхель в Венесуэле.

Все знают о самых известных водопадах на Земле – Анхель в Венесуэле или Ниагарский водопад в Канаде. Однако на самом деле существует водопад, который гораздо больше и мощнее, и фактически является самым большим водопадом на Земле. Один нюанс – он находится не на поверхности, а под водой – глубоко в ледяных водах Арктики, пишет Earth.com.

Самый большой водопад в мире находится между Исландией и Гренландией, скрытый под холодными арктическими водами. Он известен под названием "Водопад Датского пролива" или "Катаракта Датского пролива".

Его высота падения составляет 3500 метров, так что он более чем в три раза выше самого высокого водопада на суше — водопада Анхель в Венесуэле (979 метров). А ширина водопада составляет фантастические 480 километров. Каждую секунду через водопад протекает около 3,2 миллиона кубических метров воды, что намного больше, чем река Амазонка приносит в Атлантический океан.

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Водопад образовался между 17 500 и 11 500 лет назад во время последнего ледникового периода, и своим существованием он обязан слиянию ледяной воды из Северных морей и более теплой воды из Атлантического океана. Резкий контраст температуры и солености (солености) питает каскад, достаточно мощный для перемещения колоссальных объемов воды по дну океана.

При этом, к сожалению, несмотря на огромный масштаб, водопад остается скрытым от человеческого взгляда и может быть обнаружен только с помощью передовых океанографических инструментов.

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