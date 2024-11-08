Люди обычно используют больше стирального средства, чем нужно.

Мерная чашка, которая предоставляется производителем вместе с жидким стиральным средством, почти в 10 раз больше, чем на самом деле нужно. Об этом утверждают профессионалы из компании Appliance Doctors, пишет New York Post.

"Это просто еще одна тактика, которую используют производители, чтобы заставить вас тратить больше на их продукты", - сказали они.

Специалисты по уборке рекомендуют использовать только две чайные ложки жидкого стирального средства или две столовые ложки порошка.

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"Возможно, это не так много в дозаторе, но поверьте нам, именно столько моющего средства вам действительно нужно для стандартной стирки одежды", - поделились эксперты.

Эксперты по клинингу также уверяют, что даже если ваша одежда очень загрязнена, больше порошка добавлять не нужно.

"Удаление пятен и предварительное замачивание белья является более эффективным способом стирки сильно загрязненной одежды", - сказали они.

Кроме этого, собеседники издания заметили, что чрезмерное количество стирального средства сокращает срок службы стиральной машины:

"Мне пришлось отдать в ремонт стиральную машину, и мастер посоветовал нам использовать лишь одну чайную ложку стирального средства. Я был шокирован! Он сказал, что машины лучше стирают с меньшим количеством порошка. Более того, то количество средства, которое указывают в инструкциях производители, сокращает срок службы машины".

Избежать возможности избытка стирального порошка также поможет использование стиральной машины с высокотехнологичными функциями, которая сама взвешивает одежду и определяет сколько стирального средства следует добавить.

Другие советы по стирке

Ранее УНИАН писал, как не разрушать свою стиральную машину. По словам экспертов, нельзя оставлять молнии открытыми, а карманы полными.

Также не стоит использовать много порошка и ополаскивателя, чистить стиральную машину и удалять ворсинки из сушилки.

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