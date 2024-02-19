Физиолог Американского колледжа спортивной медицины раскрыл нужную норму шагов в день.

5 тысяч шагов в день - это "сидячий образ жизни". Об этом заявил физиолог Американского колледжа спортивной медицины Джон Форд, раскрыв, сколько надо ходить для достаточной активности.

Его мнение и выводы ряда специалистов в сфере физиологии процитировал Newsweek. По словам Форда, показатель в 5 тысяч шагов означает, что вы слишком много сидите в течение дня.

"Обычно я говорю, что 5000 шагов недостаточно, главным образом потому, что это, вероятно, означает, что вы слишком много сидите в течение дня. Хотя важно признать, что не все вещи абсолютны. 5000 шагов интенсивных упражнений могут принести вам большую пользу для здоровья", - акцентировал он.

По словам физиолога, современная жизнь заставляет немало людей вести более низкую активность по сравнению с тем уровнем физических нагрузок, который предусмотрела для человека эволюция. Это приводит к множеству негативных факторов риска для здоровья: "Которые вызывают смертность, значительно усугубляются сидячим образом жизни и чрезмерным сидением в течение дня", - сказал специалист.

Его слова подтверждает ряд заявлений ученых. В частности, в 2022 году на сайте National Institutes of Health вышло исследование "Ходьба и активность: первый шаг к профилактике инсультов и психических заболеваний".

Физиологи говорят, что любая активность является уже полезной для человека. Спортивный "план" каждого зависит от ваших целей и привычек в отношении здоровья, считает доцент кафедры физиологии физических упражнений в Медицинском центре Университета Радбоуд (Нидерланды) Тейс Эйсвогельс.

"Просто добавив плюс 1000 шагов к своей ежедневной рутине, это равняется примерно 10 минутам быстрой ходьбы, можно снизить риск смертности примерно на 15 процентов. Дальнейшее увеличение количества шагов может еще больше увеличить пользу для здоровья. Итак, каждый шаг имеет значение!", - акцентировал он.

В то же время исследование, которое провела группа специалистов под его руководством, выявило следующее: если мы говорим о конкретном количестве шагов в сутки с точки зрения пользы для здоровья, есть определенный предел - если выйти за него, эффект будет уже не таким существенным. Это имеет значение разве что в отношении сжигания калорий, сказал Эйсвогельс.

"Мы обнаружили, что максимальное снижение риска смертности происходит при 8 800 шагах в день и сердечно-сосудистых заболеваниях при 7 100 шагах в день. Следовательно, эти цифры можно использовать как ориентир для получения максимальной пользы от физически активного образа жизни", - подчеркнул он.

В то же время доцент указал, что на "пользу" ходьбы также влияет наша интенсивность шагов - будет куда больший эффект, если проходить условную норму в 8 тысяч быстрее, чем медленнее.

В то же время Эйсвогельс и Форд акцентировали, что не просто советуют ходить более 5 тысяч шагов другим. Каждый из них тоже старается давать своему телу подобную нагрузку.

"Обычно я прохожу от 7 000 до 9 000 шагов в день, в зависимости от моего распорядка дня", - сказал Эйсвогельс.

Форд добавил, что в среднем в день проходит около 10 000 шагов и держит этот темп в течение всей недели.

"Я заметил, что в дни, когда я более общительный - встречаюсь с друзьями, исследую город, посещаю мероприятия, - мне легче достигать своих целей по шагам. В дни, когда это всего лишь несколько сессий и тренировок в спортзале, я часто не достигаю 10 000 шагов", - поделился собственным наблюдением Форд.

По его словам, выполнение ежедневной рутины, прогулки с друзьями и тому подобное - точно помогут ходить достаточно. Как вариант, возьмите наушники и включите любимую музыку или сериал, и вперед. И тогда это будет определенно не скучно, советует Newsweek.

Сколько надо ходить в день - совет для вечно занятых

В декабре на Eat this вышел обзор нового исследования о том, сколько надо проходить шагов "ленивцам", стремящимся хоть немного похудеть. Там заявили, что в среднем надо стараться проходить примерно 10 тысяч шагов в день: следует начинать постепенно, если не привык к подобным нагрузкам.

Среди плюсов ходьбы назвали: ускорение метаболизма, регулирование уровня аппетита, уменьшение стресса и, конечно, ожидаемое сжигание калорий.

Вас также могут заинтересовать новости: