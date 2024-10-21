Слишком большое количество порошка не гарантирует, что ваша одежда отстирается лучше.

Мы стираем постельное белье и одежду по крайней мере несколько раз в месяц, однако, как пишет HuffPost, это не означает, что мы точно знаем, как делать это правильно, чтобы одежда была максимально чистой. Эксперт по стирке, ведущий программы HGTV "Laundry Guy"Патрик Ричардсон рассказал, на какой программе стиральной машинки луше всего стирать, а также сколько стирального порошка нужно использовать для наилучшего эффекта.

Прежде всего, Ричардсон рассказал, что единственный цикл стиральной машины, который нужноиспользовать - это "экспресс-цикл". Что касается стирального порошка, то, по его словам, большинство людей совершают одну ошибку – используют его слишком много.

"Я думаю, вам нужно всего около двух столовых ложек стирального порошка, чтобы ваша одежда стала чистой, поэтому пачки стирального порошка может хватить вам на год", - сказал Ричардсон.

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Он сравнил использование слишком большого количества стирального порошка с использованием соли при приготовлении пищи.

"Когда вы готовите, а в рецепте указано пол ложки соли, и вы ее добавляете, это вкусно. Но если вы добавляете целую чашку, блюдо испортится. Вот так следует думать и о моющем средстве".

По его словам, есть научное объяснение того, почему при использовании слишком большого количества моющего средства вы получите менее чистую одежду.

Во время стирки грязь и микробы отрываются от одежды и попадают в воду вместе с поверхностно-активными веществами (соединения в моющем средстве, которые удаляют грязь и пятна с одежды), а затем, во время полоскания, ПАВ уходят в слив. Если вы будете использоватье слишком много моющего средства, оно не смоется и и вернется обратно в вашу одежду вместе с грязью.

Именно поэтому Ричардсон советует не использовать капсулы с моющим средством – их количество нельзя контролировать.

Ранее эксперт рассказала, как лучше стирать халат. По ее словам, это нужно делать после 2-3 использований.

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