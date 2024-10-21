Марта Гичко

Эксперт говорит, что новые джинсы стоит носить как можно дольше перед первой стиркой, чтобы ткань успела приспособиться к форме вашего тела.

Джинсы стали незаменимым элементом моды. Трудно представить себе даже поход в магазин без этого вида одежды. Со временем джинсы, превратившись из рабочей одежды в предмет высокой моды, значительно подорожали. Поэтому, если вы инвестируете в хорошую пару джинсов, важно правильно ухаживать за ними, чтобы они дольше сохраняли свой вид. Один из эффективных способов ухода - стирать их наизнанку.

Эксперт по дениму Фрэнк Пиццурро из Brooklyn Denim Co. рассказал, действительно ли этот способ помогает. Фрэнк, который уже 14 лет работает с джинсовыми изделиями, подтвердил, что стирка джинсов наизнанку действительно имеет смысл.

"Единственная причина стирать джинсы наизнанку - это сохранить цвет ткани", - объясняет Пиццурро.

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Он отмечает, что так индиго меньше стирается, и джинсы дольше остаются темными. Однако он также советует не стирать джинсы слишком часто. "Когда вы только купили новые джинсы, носите их как можно дольше перед первой стиркой, чтобы ткань успела приспособиться к форме вашего тела", - говорит эксперт.

Когда наступит время для стирки, Пиццурро советует стирать джинсы в холодной воде и выворачивать их наизнанку. Сушить их лучше на воздухе, чтобы сохранить форму и качество ткани.

Частая стирка может повредить волокна джинсов, особенно если в составе есть эластичные нити. Если вы носите джинсы ежедневно, стирать их стоит каждые 4-8 недель. Если же одеваете их редко, можно стирать даже раз в несколько месяцев. Конечно, это зависит от условий использования: если джинсы подвергаются интенсивному износу во время работы, их придется стирать чаще. А в жаркое лето на юге, когда вы потеете больше, более частая стирка может быть необходима, но всегда стирать их стоит наизнанку.

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