Известный кондитер Найджелла Лоусон, которая является признанным гуру изысканной, но простой выпечки, поделилась рецептом простейшего, но божественно вкусного шоколадного чизкейка с нутеллой. Как пишет Express, он готовится всего из нескольких ингредиентов, даже без выпечки, но имеет совершенно роскошный вкус.
Однако учтите, что этот чизкейк нужно оставить в холодильнике как минимум на четыре часа, прежде чем его можно будет подавать.
Ингредиенты (на 8-12 ломтиков):
- 250 г печенья
- 75 г мягкого несоленого масла
- 350 г банка Нутеллы
- 100 г рубленого поджаренного фундука
- 500 г сливочного сыра (комнатной температуры)
- 60 г сахарной пудры
Метод приготовления
Измельчите печенье в кухонном комбайне, добавьте масло и столовую ложку Нутеллы.
Добавьте три столовые ложки фундука и продолжайте измельчать, пока смесь не станет рассыпчатой.
Выложите смесь в круглую разъемную форму для торта диаметром 23 см и утрамбуйте. Поставьте в холодильник для охлаждения.
Взбейте сливочный сыр и сахарную пудру, затем добавьте в смесь оставшуюся Нутеллу. Взбивайте до однородности.
Достаньте основу для чизкейка из холодильника и выложите сверху смесь с Нутеллой.
Посыпьте сверху оставшимся рубленым фундуком и поставьте в холодильник как минимум на четыре часа. Лучше всего оставить чизкейк на ночь в холодильнике.
Чизкейк может храниться в холодильнике до четырех дней, но не более.
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