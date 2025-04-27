Этот чизкейк не нужно выпекать.

Известный кондитер Найджелла Лоусон, которая является признанным гуру изысканной, но простой выпечки, поделилась рецептом простейшего, но божественно вкусного шоколадного чизкейка с нутеллой. Как пишет Express, он готовится всего из нескольких ингредиентов, даже без выпечки, но имеет совершенно роскошный вкус.

Однако учтите, что этот чизкейк нужно оставить в холодильнике как минимум на четыре часа, прежде чем его можно будет подавать.

Ингредиенты (на 8-12 ломтиков):

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250 г печенья

75 г мягкого несоленого масла

350 г банка Нутеллы

100 г рубленого поджаренного фундука

500 г сливочного сыра (комнатной температуры)

60 г сахарной пудры

Метод приготовления

Измельчите печенье в кухонном комбайне, добавьте масло и столовую ложку Нутеллы.

Добавьте три столовые ложки фундука и продолжайте измельчать, пока смесь не станет рассыпчатой.

Выложите смесь в круглую разъемную форму для торта диаметром 23 см и утрамбуйте. Поставьте в холодильник для охлаждения.

Взбейте сливочный сыр и сахарную пудру, затем добавьте в смесь оставшуюся Нутеллу. Взбивайте до однородности.

Достаньте основу для чизкейка из холодильника и выложите сверху смесь с Нутеллой.

Посыпьте сверху оставшимся рубленым фундуком и поставьте в холодильник как минимум на четыре часа. Лучше всего оставить чизкейк на ночь в холодильнике.

Чизкейк может храниться в холодильнике до четырех дней, но не более.

Ранее УНИАН публиковал рецепт ванильного чизкейка от Джейми Оливера, для которого понадобится всего 5 ингредиентов - и сливки для него не нужны.

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