В списке есть решение о прекращении обучения и согласие на неоткровенное общение.

Жизнь - это серия решений, которые так или иначе влияют на наше благополучие и будущее. Эксперты из разных областей выделили несколько критических частых ошибок, приводящие к значительному сожалению и препятствующие личностному росту, пишет newtraderu.com.

Вот шесть самых худших решений, которые вы можете принять в своей жизни, по мнению экспертов:

Ставить ожидания других выше своих желаний и ценностей. Это может привести к неудовлетворенной жизни и оторванности от своего истинного "я". Доктор философии и клинический психолог Сюзанна Мансер заявила, что часто мы больше заботимся о том, чего хотят другие, а не мы сами, и это делает нас "истощенными и незаземленными".

Видео дня

Решение прекратить обучение. Постоянное обучение необходимо для личного и профессионального роста. Остановка этого процесса может привести к застою в жизни и ограничению вашего потенциала. Личностный тренер Эми Брахт объяснила, что когда мы перестаем искать новые данные и информацию, наши чувства притупляются к возможностям жизни и делают нас немного скучными.

Принятие решений из страха или беспокойства. Крайне важно делать выбор, основываясь на ясном, рациональном мышлении, а не на эмоциональных реакциях, отметила консультант по управлению карьерой и жизнью Рут Шимель.

Неоткровенное общение. Неспособность сообщить о своих истинных чувствах и потребностях может привести к недопониманию и напряженным отношениям. Аутентичное общение имеет решающее значение для поддержания здоровых связей. Одно из худших решений, которые вы можете принять, - это не делиться своими мечтами с людьми, которые вам небезразличны и которые заботятся о вас, отметила тренер по коммуникациям и взаимоотношениям Мэрилин Сазерленд.

Предательство себя или других. Это решение часто приводит к глубокому сожалению и эмоциональной боли, утверждают специалисты.

Не принимать решения вообще. Нерешительность может парализовать и помешать вам двигаться вперед по жизни. Уклонение от принятия решений из-за страха сделать неправильный выбор может привести к упущенным возможностям и застою, отметила доктор юридических наук Дженнифер Харгрейв.

Напомним, ранее УНИАН писал, какие 3 привычки сделают отношения успешными, по мнению психолога.

Вас также могут заинтересовать новости: