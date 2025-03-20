В Новой Зеландии решили, что пора причудливому существу занять свое место под солнцем.

Рыба-капля (Psychrolutes marcidus), которую часто называют одной из самых причудливых и уродливых в мире, признана в Новой Зеландии "рыбой года". Об этом сообщает Sky News.

Это существо-мем, известное также как Блобби, в длину достигает 30 сантиметров. Рыба-капля является официальным талисманом Общества защиты уродливых животных.

Глубоководная представительница семейства психролютовых, которую также называют "бычком-психролютом", имеет округлую голову и рыхлую кожу. Она обитает в глубинах возле юго-восточного побережья материковой Австралии, австралийского острова Тасмания и возле Новой Зеландии.

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В своей естественной среде обитания Блобби похожа на любую другую рыбу, но стоит лишь ей показаться на поверхности, где давление воды является недостаточно великим для сохранения формы, как она превращается в рыхлое существо с крайне непривлекательным внешним видом.

По данным издания, некоммерческая экологическая организация Mountains to Sea Conservation Trust в Новой Зеландии провела опрос, чтобы определить "рыбу года". В конечном итоге, жительница морских глубин возглавила рейтинг, набрав почти 1300 из более чем 5500 голосов.

По словам двух новозеландских радиоведущих, Сары Ганди и Пола Флинна, это глубоководное животное очень долго подвергалось издевательствам за свой внешний вид:

"Пришло время рыбе-капле получить свое место под солнцем. Какой же это прекрасный момент".

В топ-10 рейтинга по итогам опроса также вошли Атлантический большеголов (Hoplostethus atlanticus), длинноперый угорь, китовая и большая белая акулы.

Какими бывают обитатели морских глубин

Как писал УНИАН, ранее американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс назвал 5 жителей морских глубин, которые удивляют своим внешним видом. Он пояснил, что бывают как невероятно красивые рыбы, так и уродливые.

Кроме рыбы-капли, ученый перечислил еще нескольких хищников, которые имеют невероятные отличительные особенности.

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