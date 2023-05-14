Во время речи президента Украины с подставки упала его награда.

Конфуз произошел с президентом Украины Владимиром Зеленским в Германии. Во время его торжественной речи в Аахене упала награда Карла Великого, присужденная за "защиту свободы, демократии и европейских ценностей".

Так, во время выступления украинского лидера слышно грохот, после чего Зеленский спокойно выходит из-за трибуны, поднимает упавшую на пол награду и возвращает ее в подставку.

"Russians (россияне – УНИАН)", – прокомментировал в шутку президент Украины, когда вернулся за трибуну. "Но мы не боимся, потому что мы вместе!" – с улыбкой продолжил Зеленский.

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Присутствующие на церемонии лидеры долго с улыбками на лицах аплодировали украинскому президенту.

Стоит отметить, что премию имени Карла Великого вручают с 1950 года. В свое время ее получил бывший премьер-министр Британии Уинстон Черчилль.

Визит Зеленского в Германию - что известно

14 мая президент Владимир Зеленский внезапно прибыл в Германию - первый визит в эту страну с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну проти Украины. В Берлине президент он провел встречу с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером и оставил в гостевой книге благодарность Германии и ее народу.

Кроме того, в немецком Аахене Зеленскому вручили международную премию имени Карла Великого за европейские заслуги, лауреатами которой в этом году стали президент Украины и украинский народ.

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