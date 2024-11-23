Это идеальный десерт для того, чтобы произвести впечатление на гостей без особых усилий.

Приготовить ароматный лимонный кекс с глазурью можно легко и просто. При этом вам не придется проводить много времени на кухне, поскольку этот десерт можно испечь в аэрофритюрнице или мультипечи, а на подготовку потребуется всего 10 минут.

Как пишет Express, кекс получается влажным и воздушным, с ярким лимонным вкусом и сладкой глазурью. Это идеальный десерт для того, чтобы произвести впечатление на гостей без особых усилий.

Ингредиенты для лимонного кекса:

Видео дня

250 г сливочного масла (оставить при комнатной температуре до размягчения)

250 г сахарной пудры

Четыре яйца

250 г муки

Цедра и сок трех лимонов

100 г сахарной пудры

Метод приготовления:

Подготовьте форму, которая поместится в корзину вашей фритюрницы или будет стоять на решетке. Выстелите ее бумагой для выпекания. Возьмите большую миску и смешайте в ней масло, сахар, яйца, муку, щепотку соли и цедру из двух лимонов. Тщательно перемешайте до однородной и легкой консистенции или взбейте миксером для более воздушной консистенции. После приготовления смесь должна быть светлой и без комочков. Для дополнительной текстуры вы можете добавить на этом этапе небольшую горсть мака. Затем разогрейте фритюрницу до 160 °C. Выложите тесто в подготовленную форму и разровняйте сверху. Лимонный кекс должен выпекаться от одного часа до одного часа 10 минут. Чтобы проверить готовность пирога, воткните в середину шпажку — она должна выйти чистой. Если пирог начинает слишком темнеть, накройте его фольгой, чтобы верх не стал слишком коричневым. Для глазури смешайте сахарную пудру, оставшуюся лимонную цедру и ровно столько сока, чтобы получилась гладкая, текучая глазурь. Дайте испеченному пирогу остыть в форме в течение пяти минут. Затем осторожно выньте теплый пирог из формы и положите его на решетку над подносом. С помощью шпажки сделайте глубокие отверстия по всей поверхности пирога. Медленно полейте пирог глазурью, позволяя ей стекать по бокам. Дайте глазури застыть перед подачей.

Можете также попробовать приготовить вкусный шоколадный торт по простому рецепту, для которого вам потребуется всего три ингредиента.

Вас также могут заинтересовать новости: