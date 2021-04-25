В Осаке арестовали 39-летнего Такаси Миягаву за мошенничество, совершенное в отношении 35 женщин.
С каждой из них японец якобы состоял в отношениях, пишет Japan Today. Вот только ни одна из них, судя по всему, не догадывалась, что не является единственной. В итоге девушки все-таки разоблачили своего кавалера и обратились в полицию.
Читайте такжеЯпонец сделал 24 тысячи звонков в телефонную компанию и его за это арестовалиКак выяснилось, такую авантюру мужчина затеял среди прочего ради подарков на день рождения. На самом деле Миягава родился 13 ноября, но одной девушке, к примеру, назвал датой своего рождения 22 февраля, для другой выбрал день в июле, для третьей - в апреле. Таким образом японец мог получать от своих дам подарки и деньги, хотя поводов для этого на самом деле не было.
Пока что известно о 35 пострадавших, однако предполагается, что их может быть больше. В целом мужчина обдурил таким образом своих "половинок" примерно на 100 тыс. иен (около 26 тыс. грн).
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