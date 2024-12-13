Пуансеттия требует четкого соблюдения трех жизненно важных условий - температуры, полива и освещения.

Пуансеттия - это красивый и праздничный цветок, который также известен под названием рождественник. Его визитной карточкой является уже узнаваемый ярко-красный цвет, хотя с годами появляется все больше интересных сортов.

Как пишет Ехргеѕѕ, можно заставить пуансеттию цвести на 6 недель дольше. Для этого нужно обеспечить ей правильный уход сразу после покупки. В частности, вынося ее из магазина, заверните растение во что-то теплое, чтобы не подвергать его низким температурам. Даже кратковременный холод может повредить прицветники и листья.

Дома освободите растение от обертки, поскольку его листья могут быть в неправильном положении. Эксперты Flower Stone утверждают, что пуансеттия требует четкого соблюдения трех жизненно важных условий - температуры, полива и освещения.

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Температура

Рождественники не сторонники жарких или морозных температур. Им нужно что-то среднее.

"Лучшая температура для его хранения - от 16 до 20°C или комнатная температура. Он будет цвести дольше при постоянной температуре 16C, чем при постоянной 20C. Эти растения любят постоянную среду, и их следует удерживать от частых колебаний температуры", - советуют специалисты.

Полив

Управление уровнем влаги является "важной" частью сохранения здоровья пуансеттии. Она не любит чрезмерность в этом вопросе, то есть "слишком мало воды принесет меньше вреда, чем слишком много".

Не позволяйте воде накапливаться в горшке пуансеттии. Верхний слой почвы должен время от времени подсыхать. Для этого стоит пальцами проверять его влажность. Однако не давайте почве высохнуть полностью.

Освещение

Размещать пуансеттию нужно на очень хорошо освещенном месте, но без прямых солнечных лучей. Это растение может получить ожоги, однако все же требует много света.

Окна, через которые на него попадает только утреннее или вечернее освещение, является идеальным вариантом для пуансеттии. Качество освящения имеет значительное влияние на цвет прицветников. Если света мало, то цвет будет светлым, а если много - то темным.

Ранее УНИАН рассказывал, что делать, чтобы пуансеттия зацвела.

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