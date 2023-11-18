То, что вы увидите первым, определит ваш тип личности.

Недавний психологический тест произвел фурор в социальных сетях, поразив внимание зрителей своей точностью. Инфлюенсер Миа Илинь в своем видеоролике в TikTok предложила зрителям пройти тест по картинке, утверждая, что восприятие и интерпретация изображения человеком будет варьироваться в зависимости от его основных ценностей.

Посмотрите внимательно на предложенное изображение. То, на что вы обратите внимание первым – голубое небо или облака в форме птицы - раскроет вашу личность и определит, как на вас повлиял прошедший год.

Как утверждает Миа, те, кто первым видит небо, обладают большим самообладанием и не останавливаются, пока не достигнут своих целей. Она подчеркивает, что при этом основной целью таких людей будет не богатство, а спокойствие и счастье близких людей.

Видео дня

В отношении тех, кто первым увидит птицу, Миа предполагает, что в этом году они столкнулись с многочисленными проблемами и с неблагоприятными ситуациями. В то же время, она заявляет, что хорошие вещи случаются с теми, кто работает над их достижением, и убеждает, что в будущем вас обязательно будет ожидать что-то положительное.

Видео вызвало большой отклик у зрителей, набрав более 3000 лайков, и большинство комментаторов выражали восхищение точностью теста.

Ранее УНИАН публиковал короткий психологический тест на характер по привычке смеяться.

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