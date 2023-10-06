Серый цвет авто выбирают прагматичные люди, а красный - уверенные и динамичные люди.

Многим автомобилистам нравится думать, что их автомобиль в некотором роде является отражением их личности, и они готовы тратить большие деньги, чтобы переделать авто под себя.

По данным Общества производителей и продавцов автомобилей, серый — самый популярный цвет для новых автомобилей, а психолог по цвету Сьюзи Кьяццари говорит, что этот цвет выбирают практичные и прагматичные люди, передает The Sun.

"Водители серых машин более осторожны и не обязательно хотят выделиться из толпы", - говорит психолог.

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По ее словам, серые автомобили отлично справляются со своей задачей, поскольку они практичны и надежны в любых погодных условиях. Они способны хорошо скрывать грязные пятна. Серые автомобили выбирают те люди, которые предпочитают функциональность.

"Короче, если вы счастливый обладатель серой модели, вы трезвы, рациональны и прагматичны", - говорит Кьяццари.

Однако, когда дело доходит до подержанных автомобилей, большинство покупателей ищут черные автомобили.

Еще один популярный цвет автомобилей - белый, который, по словам психолога, наиболее известен своей чистотой. Владельцы белых автомобилей организованы и дальновидны.

Белый стал третьим по популярности цветом новых автомобилей в 2022 году. Однако популярность этого цвета, похоже, снижается: продажи упали на 4,8% за последние 12 месяцев.

Еще один популярный цвет - красный. Кьяццари отмечает, что водители этих автомобилей обычно более уверены в себе, чем водители черных, серых или белых автомобилей, но им все же нравится оставаться в безопасности.

"Если у вас есть красный автомобиль, у вас обязательно будет быстрая реакция. Вы уверенный в себе автомобилист, который не боится быть на виду у всех. Вы динамичны, любите приключения и сильные эмоции, у вас мятежный дух. Тем не менее вы понимаете, как важно быть в безопасности за рулем", - поясняет психолог.

Она также добавила, что владельцы желтых и оранжевых автомобилей, как правило, экстраверты, которым нравится водить машину и видеть новые места на дорогах.

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