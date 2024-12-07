Также понадобится шоколадный ганаш.

Чтобы приготовить вкусный шоколадный пирог не обязательно выбирать сложный рецепт с большим количеством ингредиентов. Профессиональный пекарь Ора Коэн из гастрономического блога придумал рецепт десерта из 3 ингредиентов.

"Этот шоколадный пирог из трех ингредиентов - самый простой способ приготовить шоколадный пирог, и он имеет невероятный вкус! Этот шоколадный пирог влажный, насыщенный вкусом и быстрый", - цитирует его слова Ехргеѕѕѕ

Для бисквита нужно взять:

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шоколадное печенье "Орео" или другое - 350 г;

молоко - 224 г;

разрыхлитель - 1 ч.л.

Для шоколадного ганаша надо будет смешать 100 г черного шоколада и 100 г жирных сливок.

Разогрейте духовку до 170 градусов. Смажьте форму маслом и выстелите пергаментом.

Измельчите печенье в крошку. Добавьте к нему молоко и разрыхлитель, должно получиться однородное тесто.

Вылейте его в форму и выпекайте в течение 20 минут. Проверяйте на готовность с помощью зубочистки.

Оставьте его остыть в течение 15 минут в форме, прежде чем доставать.

Для ганаша смешайте сливки и шоколад, разогрейте их в микроволновке. Должна получиться однородная смесь.

Далее нужно полить торт шоколадным ганашем и дать ему застыть несколько минут, прежде чем резать на кусочки. Этот пирог лучше подавать с шариком мороженого и украсив свежими фруктами и ягодами.

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