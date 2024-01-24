Посольство США в Британии заявило, что такое "возмутительное предложение" создает угрозу отношениям между странами.

Новое американское исследование, которое утверждает, что для идеального вкуса в чай нужно добавлять щепотку соли, повлекло резкую негативную реакцию со стороны дипломатических учреждений, в частности, посольства США в Британии.

Как пишет Sky News, Мишель Франкл, профессор химии в колледже Брин Мор в Пенсильвании предположила, что для идеального вкуса чая нужно добавить в чашку щепотку соли и выжатый лимон.

Среди других ее советов - то, что и чашку, и молоко следует подогревать, а последнее добавлять только после того, как вы налили чай. Профессор Франкл также сказала, что лучше использовать рассыпной чай, но если вы используете пакетики, выбирайте более крупные, чтобы чай мог больше двигаться в воде.

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В то же время на идею с добавлением соли крайне негативно отреагировало посольство США в Британии, заявив в посте на X, что "такое возмутительное предложение угрожает самой основе наших особых отношений".

"Чай - это эликсир дружбы, священная связь, которая объединяет наши народы. Поэтому мы хотим заверить добрый народ Великобритании, что немыслимая идея добавления соли в Британский национальный напиток не является официальной политикой Соединенных Штатов. И никогда ею не станет", - говорится в сообщении.

"Посольство США продолжит готовить чай должным образом - в микроволновой печи", - говорится в сообщении.

Последнее заявление заставило Кабинет министров Великобритании также вмешаться в спор, заявив, что он "совершенно не согласен" с заявлением посольства США.

"Чай можно приготовить только с помощью чайника", - говорится в заявлении.

Это не первый раз, когда чай становится причиной дипломатических споров между США и Великобританией, напоминает Sky News.

Во время Бостонского чаепития 1773 года демонстранты выбросили за борт целую партию чая в знак протеста против введенного Великобританией налога на этот товар. Это был ключевой момент, который усилил поддержку американской революции.

Ранее УНИАН писал, зачем добавлять соль в чай. На самом деле, добавление даже маленькой щепотки соли убирает горечь чая, усиливает его аромат и придает пикантности.

Кроме того, чай с солью поможет избавиться от похмелья и восстановить водно-электролитный баланс.Если же пить зеленый чай с морской солью, то можно быстро распрощаться с усталостью. Он отлично тонизирует и придает энергии.

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