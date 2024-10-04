С таким мужчиной лучше всего немедленно расстаться.

Существуют определенные признаки того, что мужчина не относится к вам серьезно и в ваших отношениях есть глубокие проблемы. Как пишут в статье для издания Yourt Tango эксперты по отношениям Наташа Бертон, Миган МакКрари и Джули Фишман, такие мужчины могут отличаться друг от друга, однако есть несколько общих "красных флагов".

1. Он не признает ваши отношения

Часто женщины верят в то, что мужчина всегда должен быть лидером и инициировать обсуждение отношений, либо слишком боятся спросить. При этом журнал Journal of Personality подтверждает, что бояться отказа - это нормально, иногда незнание более терпимо, чем услышать "нет".

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Однако если мужчина не может дать определение вашим отношениям даже после того, как вы набрались смелости и напрямую спросили его, что между вами происходит, вам лучше расстаться, считают эксперты.

2. Он невнимателен

Когда вы вступаете в партнерские отношения, ожидается, что вы будете проявлять внимание (и уважение) друг к другу, отмечает Journal of Personal Relationships. Однако некоторые мужчины не проявляют никакой заботы по отношению к женщинам в своей жизни. В этом случае обратите внимание на мелкие жесты - например, если по дороге к вам домой он купит себе кофе, но забудет принести вам угощение. Такое поведение имеет тенденцию к эскалаци и очень скоро вы можете оказаться в отношениях с "односторонним движением".

3. Он не приходит

Исследование, проведенное в Journal of Social and Personal Relationships, показывает, что для здоровых отношений партнер должен поддерживать вас в ваших начинаниях.

Не присутствовать на одном из важных для вас моментов - это просто бесцеремонность и верный признак чувств вашего мужчины. Если ваш парень бросает вас в тот момент, когда вы нуждаетесь в нем больше всего, его поведение ясно дает вам понять, что вы не важны для него.

4. Он постоянно критикует вас

Контролирующий мужчина всегда найдет способ критиковать вас и вашу жизнь, утверждает исследование, опубликованное в Public Library of Science One Journal. И неважно, как он оправдывает эту критику – пытается не дать вам "опозориться" или считает, что знает, как лучше.

Подобные действия показывают, что ваш мужчина не столько заинтересован в вас, сколько стремится согнуть, сломать и придать вам форму женщины, которую, по его мнению, он заслуживает.

5. Он давит на вас

Многие из нас сталкивались с тем, что мужчины разыгрывают карту "сделай это для меня". Если просьба не выходит далеко за пределы вашей зоны комфорта, конечно, вы можете попробовать то, что вам не особенно интересно, чтобы угодить своему мужчине.

В обзоре исследований агрессивного поведения в романтических отношениях, опубликованном в International Journal of Environmental Research and Public Health, объясняется, что когда парень требует, чтобы вы сделали что-то, выходящее за рамки, вам нужно немедленно уходить, пока он не заставил вас сделать что-то против вашей воли.

6. Он обвиняет вас в неверности

International Journal of Environmental Research and Public Health отмечает, что ложные обвинения в неверности используются для контроля над вами, и многие женщины также сообщают об этом явлении.

Ранее психологи рассказали о трех вопросах, которые не стоит задавать на первом свидании.

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