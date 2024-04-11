Ученые изучили исследования по обнаружению лжи 50 международных экспертов за последние пять лет.

Исследователи определили, что является самым большим признаком того, что кто-то лжет, пишет HuffPost.

Отмечается, что для этого ученые из Гетеборгского университета изучили последние исследования по обнаружению лжи 50 международных экспертов за пять лет. И 72% экспертов считают, что очень эффективный метод выявления лжеца на самом деле заключается в их словах. То есть, если в том, что вам говорят, удивительно не хватает деталей, человек может лгать.

"Заявления лжеца менее согласуются с имеющимися доказательствами, чем заявления тех, кто говорит правду", - уточнил эксперт по психологии обмана из Портсмутского университета, профессор Альдерт Врий.

Оказывается, что для определения правды гораздо важнее критическое мышление, чем поведение.

"Концепция обмана сложнее, чем думают многие люди. Есть много видов психологических процессов, которые могут лежать в основе лжи... Даже такие поверхностные вещи, как продолжительность и тип общения, имеют значение", - отметил доцент Тимоти Люк из Гетеборгского университета.

Среди наиболее распространенных заблуждений о лжи эксперты выделили избегание зрительного контакта (лжецы не более склонны к этому, чем люди, говорящие правду); ерзание и постоянное прикасание к себе.

Профессор Альдерт Врий добавил, что людям, пытающимся использовать невербальное обнаружение лжи, следует действовать с осторожностью. Сюда входят такие известные технологии, как детекторы лжи, видеоанализ или даже поиск изменений высоты голоса.

Напомним, ранее исследование показало, что собаки могут понимать слова, как люди.

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