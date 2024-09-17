Никогда не поздно что-то изменить.

Выбор образа жизни, который мы делаем в молодости, может существенно повлиять на то, как мы стареем и насколько здоровыми мы будем, пишет BestLife.

"Многие факторы влияют на здоровое старение. Некоторые из них, такие как генетика, не поддаются нашему контролю. Другие, такие как физические упражнения, здоровое питание, регулярные посещения врача и забота о своем психическом здоровье, — в наших силах", - утверждает Национальный институт старения.

Вот 7 привычек, от которых нужно избавиться до 50 лет, по мнению экспертов.

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Игнорирование здоровья сердца

Предпримите шаги уже сейчас, чтобы быть в форме в 50 лет. "С возрастом риск сердечного приступа увеличивается", - говорит Антреас Хиндоян, доктор медицины, кардиолог и доцент клинической медицины. "Сочетание здорового питания и регулярных упражнений - это то, что мы прописываем нашим пациентам для снижения риска ишемической болезни сердца. В идеале люди должны заниматься 30 минут умеренной сердечно-сосудистой активностью, например, ходить пять раз в неделю или 25 минут интенсивной сердечно-сосудистой активностью не менее трех раз в неделю".

Игнорирование гигиены полости рта

Важно поддерживать хорошую гигиену полости рта, когда вы приближаетесь к 50 годам. "Это становится все более важным и для тех, кому за 50. Заболевания десен и плохая гигиена полости рта связаны с ишемической болезнью сердца. Привычка улучшать гигиену полости рта сейчас может снизить этот риск в будущем", - говорит доктор медицины Дебора Гордиш.

Курение

Отказ от курения в любом возрасте может пойти вам только на пользу! "Всего за 24 часа после отказа от курения снижается риск сердечного приступа", - говорит Johns Hopkins Health.

Лишний вес

Поддержание здорового веса является ключом к мобильности и благополучию в 50 лет. "Этот совет может оказаться самым сложным для выполнения. Это потому, что с возрастом становится сложнее сбросить вес из-за снижения метаболизма", — говорит доктор Гордиш. "Тем не менее, поставьте себе цель уменьшить жир на животе и в области живота. Для этого требуется сочетание диеты и упражнений, поэтому ешьте овощи".

Нездоровое питание

Начните питаться здоровой пищей, основанной на цельных продуктах. "Большая часть исследований показывает, что средиземноморский стиль питания, включающий свежие продукты, цельные зерна и полезные жиры может оказывать положительное влияние на здоровье", - утверждает Национальный институт старения.

Позволяете стрессу взять верх

"Изучите методы релаксации и управления стрессом и планируйте стрессовые события, которые могут произойти. Йога, медитация или просто ежедневная расслабляющая прогулка могут стать вашей любимой новой рутиной", - говорит доктор Гордиш.

Недостаток сна

Качественный сон - не менее 7 часов в сутки - имеет решающее значение для здоровья и благополучия после 50 лет. Поэтому, если вы не высыпаетесь, сейчас самое время начать работать над развитием полезных привычек. "Есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы лучше спать, например, придерживаться регулярного графика сна. Старайтесь засыпать и вставать в одно и то же время каждый день. Избегайте позднего сна днем, так как это может помешать вам уснуть ночью. Физические упражнения также могут помочь вам лучше спать", - говорят в Национальном институте старения.

Напомним, ранее УНИАН назвал утренние привычки успешных людей.

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