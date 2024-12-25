Болгарская целительница и ясновидящая Баба Ванга хорошо известна своими предсказаниями. Она родилась в 1911 году и получила всемирную известность благодаря якобы имеющимся у нее способностям предвидеть будущее. Часть ее предсказаний сбылось, некоторые оказались — до жути точными, тогда как другие — более расплавчатыми.
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Она скончалась в 1996 году, но ее наследие продолжает жить. Ведь Ванга оставила после себя пророчества вплоть до 5079 год, когда, по ее словам, должен случиться Конец Света, пишет The Economic Times.
К примеру, на 2025 год она предсказала, что Европа будет малонаселенной землей. А в 2028 году человечество сможет создать новый источник энергии, искоренить голод в мире и достигнуть Венеры.
- 2033: Повышение уровня моря из-за изменения климата.
- 2043: Бурный рост экономики; Европа становится преимущественно исламской.
- 2046 год: массовое производство синтетических органов.
- 2066: США открывают оружие "разрушитель окружающей среды".
- 2076: Крах социально-кастовой системы.
- 2084: Природа начинает возрождаться.
- 2088: Вирус вызывает быстрое старение.
- 2097: Вирус уничтожен.
В 2100 году человечество получит доступ к искусственному солнцу, которое будет обогревать "темную сторону Земли". В 2111 году люди начнут терять "людское" и станут более роботизированными.
- 2123: Малые государства находятся в состоянии постоянной войны, в то время как сверхдержавы воздерживаются.
- 2125: Венгрия получает сигналы из дальнего космоса; Баба Ванга "воскресает".
- 2130: Подводные общества формируются с помощью инопланетян.
- 2154: Животные эволюционируют и становятся похожими на людей.
- 2167: Новая религия приобретает мировую популярность.
- 2170: Земля становится сухой и опустыненной.
- 2183: Колония на Марсе становится самодостаточной и требует суверенитета.
- 2187: Извержения вулканов успешно подавляются.
В 2195 году, по предсказаниям Ванги, возникнут "автономные подводные сообщества". А годом позже — в результате слияния европейского и азиатского населения, формируется евроазиатская раса.
В 2201, по ее словам, стоит ожидать масштабных климатических изменений из-за того, что Солнце начнет остывать.
- 2221: Люди сталкиваются с ужасающим осознанием существования инопланетян.
- 2256: Межгалактический вирус доставляется на Землю возвращающейся ракетой.
- 2262: Марс сталкивается с угрозой уничтожения астероидами.
- 2271: Физические константы меняются, нарушая существующие научные формулы.
- 2273: В результате генетического смешения формируется афро-евразийская раса.
- 2279: Обнаружена энергия черных дыр и изгиб космической материи.
- 2288: Открыто путешествие во времени, и люди вступают в контакт с инопланетянами.
- 2291: Солнце продолжает остывать, и люди пытаются его разогреть.
Еще из интересного — это серьезная опасность из космоса, угрожающая Земле в 2341 году; нехватка воды из-за непредвиденных обстоятельств в 2354 году; анархия и война на Марсе в 3005 году.
В 3797, по предсказаниями Ванги, все живые существа исчезнут. Люди основывают колонии "в новой солнечной системе".
- 3854: Цивилизация перестает развиваться, и человечество возвращается к родоплеменному строю.
- 3871: Новая религия пересматривает мораль и ритуалы.
- 3874: Новая религия становится широко популярной.
- 3878: Церковь учит давно забытым научным принципам.
- 4302: Города возрождаются по мере развития науки и техники.
- 4302: Открыто универсальное лекарство.
- 4308: Развитие человеческого мозга приводит к менее эгоистичному поведению.
- 4509: Люди общаются с Богом благодаря возросшей нравственности.
- 4599: Бессмертие становится нормой.
- 4674: Процветание человечества достигает пика в 340 миллиардов, при этом происходит смешение с инопланетянами.
- 5076: Обнаружен край известной Вселенной.
- 5078: Человечество пытается покинуть известную вселенную; 40 % отказываются.
- 5079: Конец света.
Ранее человечество уже стало свидетелем нескольких сбывшихся предсказаний Ванги, включая катастрофу подводной лодки Курск, Террористические акты 11 сентября 2001 года, убийство Индиры Ганди и президентство Барака Обамы.
Ранее УНИАН сообщал, что баба Ванга и Нострадамус оставили пророчество на 2025 год, в котором говорится о войне. В частности о том, что "земли Европы" будут вовлечены в "жестокую войну".