Парад ко Дню Независимости Украины, который 24 августа прошел в Киеве, не обошелся без курьезов. Бывшего президента Украины Петра Порошенко заподозрили в том, что он якобы "уснул" прямо во время праздника.
Об этом сообщило издание Telegraf.
Так, СМИ утверждают, что Порошенко устроил "сиесту" и решил поспать прямо во время парада. На празднике он сидел рядом с Ющенко, Кучмой и своей супругой. Внезапно он закрыл глаза, а журналисты "поймали" его в этот момент.
Сам Петр Порошенко пока не комментировал информацию о том, что он якобы "уснул" на параде. Однако фото, на котором политик запечатлен с закрытыми глазами, уже становится "вирусным" и активно распространяется в сети.
Читайте такжеПорошенко облили зеленкой после Марша защитников в Киеве (видео)Комментаторы шутят, что Порошенко решил "подремать", так как ему якобы было скучно. По данным СМИ, политик просидел с закрытыми глазами почти минуту, после чего продолжил смотреть на колонны военных.
Ранее УНИАН уже сообщал, что на параде Зеленский потроллил в своей речи Януковича и забыл упомянуть о Порошенко.
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