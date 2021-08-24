В сети шутят, что экс-президенту стало скучно и он решил "подремать".

Парад ко Дню Независимости Украины, который 24 августа прошел в Киеве, не обошелся без курьезов. Бывшего президента Украины Петра Порошенко заподозрили в том, что он якобы "уснул" прямо во время праздника.

Об этом сообщило издание Telegraf.

Так, СМИ утверждают, что Порошенко устроил "сиесту" и решил поспать прямо во время парада. На празднике он сидел рядом с Ющенко, Кучмой и своей супругой. Внезапно он закрыл глаза, а журналисты "поймали" его в этот момент.

Сам Петр Порошенко пока не комментировал информацию о том, что он якобы "уснул" на параде. Однако фото, на котором политик запечатлен с закрытыми глазами, уже становится "вирусным" и активно распространяется в сети.

Читайте такжеПорошенко облили зеленкой после Марша защитников в Киеве (видео)Комментаторы шутят, что Порошенко решил "подремать", так как ему якобы было скучно. По данным СМИ, политик просидел с закрытыми глазами почти минуту, после чего продолжил смотреть на колонны военных.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на параде Зеленский потроллил в своей речи Януковича и забыл упомянуть о Порошенко.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Иван Бойко