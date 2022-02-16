Птица могла сбежать из контактного зоопарка.

В одном из супермаркетов Харькова хозяйничал попугай, сбежавший из контактного зоопарка. Птица крушила все, что попадало под ее клюв.

Видео появилось в одном из местных Telegram-каналов.

На ролике видно, как огромный желто-голубой попугай, вероятно рода ара, разместился в прикассовой зоне и начал швырять товары в разные стороны.

Птица не подпускала к себе людей, пытавшихся пресечь ее хулиганские действия.

Однако проделки попугая повеселили посетителей супермаркета. Автор ролика отметил, что готов оплатить все испорченные птицей товары.

Комментаторы предположили, что попугай сбежал из контактного зоопарка, расположенного на втором этаже торгового центра.

"Новый мерчандайзер",

"Проукраинский попугай",

"Вот так и началось полномасштабное вторжение",

- пишут комментаторы.

Напомним, что ранее попугай смог повторить известную мелодию iPhone и стал настоящей звездой Сети. Владельцы птицы записали этот момент на камеру и опубликовали видео в интернете.

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