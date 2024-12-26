Данное упражнение развивает силу и равновесие, что поможет предотвратить опасные падения в более позднем возрасте.

Физиотерапевт и тренер Майкл Маси посоветовал простое упражнение для колен, которое может защитить общее здоровье после 50 лет, пишет Health Digest.

Отмечается, что данное упражнение развивает силу и равновесие, что поможет предотвратить опасные падения в более позднем возрасте. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, каждый четвертый взрослый старше 65 лет падает каждый год, что делает это основной причиной травм.

Речь идет об упражнении с высоким поднятием колена, в дальнейшем - с добавлением дополнительного веса. Для начала нужно научиться уверенно балансировать на одной ноге. Выполнять указанное упражнение необходимо так: поднимите правое бедро вверх, пока оно не станет параллельно полу; задержитесь на несколько секунд, затем поменяйте ноги; остарайтесь сделать около 12 повторений на каждую ногу.

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"Это упражнение является кардиоинтенсивным, оно повышает частоту сердечных сокращений и выносливость сердечно-сосудистой системы, что укрепляет сердце и улучшает кровообращение, - объяснил доктор. - Добавление веса увеличивает интенсивность, делая ее особенно эффективной для наращивания или поддержания мышечной массы, а также для увеличения минеральной плотности костей".

Как пишет издание, с 30 лет человек начинает терять мышечную массу, и с возрастом этот процесс только ускоряется, что в итоге может затруднить ходьбу и выполнение повседневных задач.

По словам физиотерапевта, именно поддержание мышечной массы с возрастом может снизить риск падений и ранней смерти:

"Просто переход от 0 до 3 часов упражнений в неделю может снизить вашу смертность от всех причин более чем на 50%".

В метаанализе 2018 года в JAMA Internal Medicine, который объединил результаты 40 исследований и более 21 000 человек, было установлено, что занятия спортом в течение как минимум года могут снизить риск падений на 12%, а также риск получения травмы при падении на 26%.

Маси добавил, что силовые тренировки дают дополнительные преимущества:

"Поскольку мышцы являются более метаболически активной тканью, увеличение мышечной массы может снизить риск метаболических нарушений и способствовать здоровому контролю веса".

Напомним, ранее фитнес-тренер назвал 5 лучших упражнений для зарядки утром.

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