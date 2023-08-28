В частности, научные сотрудники находят массу фрагментов древней керамики.

Стало известно, что находят археологи на территории у легендарного острова Хортица, которая была под водой более 60 лет и обмелела после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Исследователи рассказывают, что на этом месте люди жили, воевали, занимались различными ремеслами на протяжении десятков тысяч лет.

Сейчас во время визуального осмотра обмелевшей территории и раскопок научные сотрудники находят массу фрагментов керамики, которой более двух тысяч лет. Настоящей удачей считается, если удается обнаружить керамику с узором или штампом.

"Большие куски мы собираем, потом мы их помоем, систематизируем и начнем пробовать склеивать", - отмечают археологи.

Кроме керамики, находят стекло и металлические изделия. Одной из самых интересных находок называют серебряную монету, которая была в обороте в первом столетии нашей эры.

Возле Хортицы нашли давнюю лодку-долбленку

Напомним, ранее сообщалось, как на обмелевших берегах национального заповедника "Хортица" историки нашли древнюю лодку-долбленку.

Отмечалось, что на корме лодки специалисты обнаружили два одинаковых символа, их еще будут исследовать и расшифровывать.

Предполагают, что лодка 10-14 века, она использовалась для рыбалки или перевозок. Точный возраст определит радиоуглеродный анализ, а сейчас самая насущная задача - сохранить памятку, ведь треть корпуса разрушена.

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