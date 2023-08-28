Стало известно, что находят археологи на территории у легендарного острова Хортица, которая была под водой более 60 лет и обмелела после подрыва россиянами Каховской ГЭС.
Исследователи рассказывают, что на этом месте люди жили, воевали, занимались различными ремеслами на протяжении десятков тысяч лет.
Сейчас во время визуального осмотра обмелевшей территории и раскопок научные сотрудники находят массу фрагментов керамики, которой более двух тысяч лет. Настоящей удачей считается, если удается обнаружить керамику с узором или штампом.
"Большие куски мы собираем, потом мы их помоем, систематизируем и начнем пробовать склеивать", - отмечают археологи.
Кроме керамики, находят стекло и металлические изделия. Одной из самых интересных находок называют серебряную монету, которая была в обороте в первом столетии нашей эры.
Возле Хортицы нашли давнюю лодку-долбленку
Напомним, ранее сообщалось, как на обмелевших берегах национального заповедника "Хортица" историки нашли древнюю лодку-долбленку.
Отмечалось, что на корме лодки специалисты обнаружили два одинаковых символа, их еще будут исследовать и расшифровывать.
Предполагают, что лодка 10-14 века, она использовалась для рыбалки или перевозок. Точный возраст определит радиоуглеродный анализ, а сейчас самая насущная задача - сохранить памятку, ведь треть корпуса разрушена.