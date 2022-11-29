Украинские вареники - универсальное блюдо, которое невозможно не любить. А капуста - одна из самых любимых начинок для этого блюда. Мягкое воздушное тесто с сочной начинкой покорит любой желудок. УНИАН собрал два вкусных рецепта вареников с капустой - постный и с мясом.
Вареники со свежей капустой
Для теста:
- Пшеничная мука - 400 г.
- Яйцо - 1 шт.
- Вода (кипяток) - 200 мл.
- Растительное масло - 1 стол.л.
- Соль - 0.5 чайн.л.
Для начинки:
- Капуста белокочанная - 500 г.
- Лук - 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Соль - 1 чайн.л.
- Сахар - 0.5 чайн.л.
- Перец черный молотый по вкусу.
- Растительное масло - 3 стол.л.
Начинку рекомендуется приготовить перед тестом, поскольку она должна полностью остыть. Капусту нашинковать тонкой соломкой и помять руками. Слить сок, который выделился. Выложить капусту в сковороду с горячим маслом и жарить примерно 7 минут на маленьком огне.
Натереть морковь на терке и мелко порубить лук. Добавить овощи к капусте. Тушить вместе под крышкой 20 минут. Готовность овощей определять по самым толстым кусочкам капусты - они должны стать мягкими. В конце добавить в начинку соль, сахар и перец.
Пока остывает начинка, приготовьте тесто. Муку просеять горкой в глубокую миску. Посередине сделать углубление. В отдельную емкость разбить яйцо и взбить его с солью и ложкой масла. Вылить яйцо в муку. Затем влить в муку кипяток и замесить тесто ложкой, пока оно слегка не остынет. Затем вымесить тесто руками, пока оно не перестанет липнуть.
Разделить тесто на одинаковые шарики и тонко раскатать. В каждый кружочек посередине выложить начинку из капусты и защипнуть вареники. Вскипятить воду в большой кастрюле и варить вареники, пока они не всплывут на поверхность (примерно 5 минут). Рекомендуется подавать вареники со сметаной и жаренным луком.
Слепленные вареники можно заморозить. Перед заморозкой их следует обильно посыпать мукой.
Вареники с квашеной капустой и фаршем
- Вода (кипяток) - 250 мл.
- Растительное масло - 4 стол.л.
- Пшеничная мука - 450 г.
- Куриные яйца - 1 шт.
- Соль - 1 чайн.л.
- Фарш мясной - 300 г.
- Капуста квашеная - 300 г.
- Специи по вкусу (кориандр, мускатный орех, смесь перцев).
- Сметана для подачи - 3 ст.л.
В глубокую миску влить кипяток, добавить в него две ложки подсолнечного масла и ложку соли. Просеять в миску с водой муку и начать замешивать ложкой. Вбить яйцо и продолжить замешивать, пока тесто не остынет достаточно, чтобы можно было вымешивать руками. Месить тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам.
Оставить тесто настаиваться. В это время на сковороду с горячим маслом выложить фарш. Обжаривать 4-5 минут на большом огне. Затем добавить к фаршу квашеную капусту и уменьшить огонь до минимального. Посолить и поперчить начинку по вкусу. Готовить 25-30 минут под крышкой.
Тесто для вареников раскатать в тонкий пласт и вырезать одинаковые кружочки стаканом. По центру заготовок выложить начинку и слепить вареники. Довести до кипения воду в большой кастрюле. Варить в кастрюле вареники, пока они не всплывут на поверхность.