Вареники с капустой понравятся абсолютно всем украинцам.

Украинские вареники - универсальное блюдо, которое невозможно не любить. А капуста - одна из самых любимых начинок для этого блюда. Мягкое воздушное тесто с сочной начинкой покорит любой желудок. УНИАН собрал два вкусных рецепта вареников с капустой - постный и с мясом.

Вареники со свежей капустой

Для теста:

Пшеничная мука - 400 г.

Яйцо - 1 шт.

Вода (кипяток) - 200 мл.

Растительное масло - 1 стол.л.

Соль - 0.5 чайн.л.

Для начинки:

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Капуста белокочанная - 500 г.

Лук - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Соль - 1 чайн.л.

Сахар - 0.5 чайн.л.

Перец черный молотый по вкусу.

Растительное масло - 3 стол.л.

Начинку рекомендуется приготовить перед тестом, поскольку она должна полностью остыть. Капусту нашинковать тонкой соломкой и помять руками. Слить сок, который выделился. Выложить капусту в сковороду с горячим маслом и жарить примерно 7 минут на маленьком огне.

Натереть морковь на терке и мелко порубить лук. Добавить овощи к капусте. Тушить вместе под крышкой 20 минут. Готовность овощей определять по самым толстым кусочкам капусты - они должны стать мягкими. В конце добавить в начинку соль, сахар и перец.

Пока остывает начинка, приготовьте тесто. Муку просеять горкой в глубокую миску. Посередине сделать углубление. В отдельную емкость разбить яйцо и взбить его с солью и ложкой масла. Вылить яйцо в муку. Затем влить в муку кипяток и замесить тесто ложкой, пока оно слегка не остынет. Затем вымесить тесто руками, пока оно не перестанет липнуть.

Разделить тесто на одинаковые шарики и тонко раскатать. В каждый кружочек посередине выложить начинку из капусты и защипнуть вареники. Вскипятить воду в большой кастрюле и варить вареники, пока они не всплывут на поверхность (примерно 5 минут). Рекомендуется подавать вареники со сметаной и жаренным луком.

Слепленные вареники можно заморозить. Перед заморозкой их следует обильно посыпать мукой.

Вареники с квашеной капустой и фаршем

Вода (кипяток) - 250 мл.

Растительное масло - 4 стол.л.

Пшеничная мука - 450 г.

Куриные яйца - 1 шт.

Соль - 1 чайн.л.

Фарш мясной - 300 г.

Капуста квашеная - 300 г.

Специи по вкусу (кориандр, мускатный орех, смесь перцев).

Сметана для подачи - 3 ст.л.

В глубокую миску влить кипяток, добавить в него две ложки подсолнечного масла и ложку соли. Просеять в миску с водой муку и начать замешивать ложкой. Вбить яйцо и продолжить замешивать, пока тесто не остынет достаточно, чтобы можно было вымешивать руками. Месить тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам.

Оставить тесто настаиваться. В это время на сковороду с горячим маслом выложить фарш. Обжаривать 4-5 минут на большом огне. Затем добавить к фаршу квашеную капусту и уменьшить огонь до минимального. Посолить и поперчить начинку по вкусу. Готовить 25-30 минут под крышкой.

Тесто для вареников раскатать в тонкий пласт и вырезать одинаковые кружочки стаканом. По центру заготовок выложить начинку и слепить вареники. Довести до кипения воду в большой кастрюле. Варить в кастрюле вареники, пока они не всплывут на поверхность.

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