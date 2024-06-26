Психологи говорят, что нецензурная брань положительно влияет на людей, но чрезмерное употребление может все испортить.

Обычно нецензурную брань считают неуместной и дурной привычкой, но это может быть полезным для психического здоровья. Хотя мат обычно ассоциируется с гневом и агрессией, он может играть положительную роль в самочувствии человека, предоставляя важный выход для борьбы со стрессовыми событиями, сообщает Forbes.

Вот несколько причин, почему, по мнению исследователей, ругань может быть полезной:

Облегчение боли

Одним из наиболее заметных преимуществ ругани является ее гипоалгетический эффект - способность уменьшать болевую чувствительность или восприятие боли. Классическое исследование 2009 года показало, когда участники погружали руки в ледяную воду, те, кому было разрешено ругаться, а не использовать нейтральные слова, могли терпеть боль значительно дольше.

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Эмоциональная регуляция

Ругань на разочарование или гнев помогает освободить накопленное напряжение. Психологи утверждают, что выражая интенсивные эмоции, люди могут почувствовать снижение уровня стресса и эмоциональный катарсис. Так, в 2022 году исследование Science Direct показало, что люди, владеющие несколькими языками, все же предпочитают ругаться на родном языке, чтобы вызвать и перерабатывать свои эмоции.

Самоуверенность

Ряд исследований указывает на то, что ругань может повысить производительность в задачах, требующих физической силы, и увеличить количество положительных эмоций и уверенности в себе.

Управление социальным отторжением

Исследование Europen Journal of Social Psyhology за 2017 год показало, что ругань также может облегчить "социальную боль", которая возникает, когда социальные связи находятся под угрозой. В такие моменты ругань может помочь справиться с чувством неприятия. Хотя это может быть оскорбительным для некоторых, оно также может укрепить социальные связи, создавая ощущение товарищества, разбивая лед и добавляя слой честности и подлинности к некоторым социальным взаимодействиям.

Сколько нужно ругаться?

Согласно различным исследованиям, когда дело доходит до понимания оптимальной "дозы ругани", нужно понимать, что чрезмерное употребление мата не будет иметь желаемого эффекта.

"Эксперимент, проведенный Филиппом и Ломбардо в 2017 году, обнаружил, что ругань в течение двух минут уменьшает ощущение боли, однако лица, которые ругались реже в повседневной жизни, испытывали более выраженный гипоалгетический эффект по сравнению с теми, кто ругался чаще. Это свидетельствует о том, что чрезмерное использование ругани в повседневных ситуациях уменьшает ее эффективность как краткосрочного вмешательства для уменьшения ощущения боли", - объясняют авторы исследования.

Ранее УНИАН писал, как послать изысканной украинской бранью, чтобы точно дошел. Украинцам предлагают бороться с русскими матами отборной украинской бранью.

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