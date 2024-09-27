Отмечается, что для наших пушистых друзей крайне важна безопасность.

Многие владельцы кошек стараются порадовать своих питомцев новыми игрушками и расстраиваются, когда пушистые друзья все равно выбирают коробки. Порой кажется, что кошки испытывают необъяснимое влечение к этим картонным предметам.

Элисон Геркен, DVM (специалист по клиническому поведению) в своем материале на сайте PetMD объяснила, почему кошки любят коробки.

Коробки - это безопасное и уютное пространство

В дикой природе небольшие укромные места защищают кошек от хищников. Коробка - это замкнутое пространство, которое дарит пушистому ощущение безопасности. Учитывая то, что наши маленькие друзьям обычно спят до 12-16 часов в сутки, то найти идеальное место для дремоты очень важно для них.

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Коробки - это охотничьи угодья

Несмотря на то, что ваша кошка может быть изнеженным домашним животным, ее охотничьи инстинкты никуда не делись. Кошки - засадные хищники, то есть они прячутся до тех пор, пока их добыча не пройдет мимо. Коробка же позволяет наблюдать за своей "жертвой", оставаясь незамеченной, по мнению кошки.

Коробки обеспечивают тепло

Согласно исследованию, проведенному в 2006 году Национальным исследовательским советом, кошки чувствуют себя наиболее комфортно при температуре 86-97 F, а это 32-36 °C. Ученые также установили, что большинство кошек живут в помещениях, где поддерживается температура около 72 F (22 °C) , что значительно холоднее, чем предпочитаемая ими температурная зона.

Коробки помогают сохранить тепло для наших кошачьих друзей. Картон действует как уютное одеяло, задерживая тепло тела кошки и выступая в качестве изолятора. Замкнутое пространство коробки заставляет кошку сворачиваться в клубок, что также способствует сохранению тепла тела.

Коробки - это игровые площадки для кошек

Хрустящая текстура и замкнутое пространство картона обогащают сенсорный опыт. Картон - идеальная текстура для кошки, чтобы кусать, царапать и кромсать его.

Коробки интересно исследовать

Кошки - любопытные существа, а коробки представляют собой захватывающий мир исследований. Кошки любят исследовать все новое, а новая коробка с ее запахами и текстурами представляет собой новую головоломку, которую нужно разгадать. Кошки могут заглянуть в коробку или запрыгнуть в нее, чтобы исследовать.

Коробки снимают стресс

Исследование, проведенное в Утрехтском университете в Нидерландах, показало, что вновь прибывшие в приют кошки, у которых были коробки, быстрее восстанавливались и быстрее адаптировались к новой обстановке по сравнению с кошками, у которых не было доступа к коробкам.

Поскольку коробки дают возможность спрятаться, они обеспечивают комфорт и безопасность, что крайне важно, когда кошки испытывают стресс или тревогу. Животные могут укрыться в коробке, чтобы отдохнуть от внешнего мира.

Коробки служат посредником в отношениях

Кошкам не хватает отточенных навыков разрешения конфликтов, поэтому они предпочитают избегать негативных взаимодействий, избегая других или прячась. Когда между членами семьи - людьми или домашними животными - возникает напряженность, убежище в коробке дает кошке возможность перестроиться и снять стресс, прежде чем прибегать к конфронтации.

Коробки - это личные царства

У кошек на мордочке есть ароматические железы. Когда они трутся мордой о стенки коробки, то оставляют свой запах. Таким образом, коробка становится их личным достоянием.

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