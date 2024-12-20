Да, оливковое масло может испортиться, если его неправильно хранить.

Как узнать, испортилось ли оливковое масло? Да-да, это происходит не очень часто, но оливковое масло может испортиться или просто быть некачественным. Об этом изданию Southern Living рассказали директор по снабжению в Brightland Майя Хиршбейн и дипломированный диетолог Челси Эдвардс.

По их словам, лучший способ узнать, испортилось ли ваше оливковое масло, - это понюхать и попробовать.

"Оливковое масло должно пахнуть свежестью и травянистым ароматом, напоминающим сад. Если ваше оливковое масло испортилось, у него будет восковой, похожий на карандаш, привкус. Самый простой запах — запах пластилина. Обычно это результат неправильного хранения и воздействия вредного света, тепла или воздуха", - говорит Хиршбейн.

Видео дня

По ее словам, оливковое масло может довольно быстро испоритться дома, если на него попадает много света или тепла.

В то же время Хиршбейн уверяет, что оливковое масло всегда безопасно употреблять, даже если оно не самое свежее.

Как долго хранится оливковое масло?

Как пишет издание, запечатанное масло в бутылке может храниться до двух лет с момента розлива. А вот после открытия масло следует использовать в течение трех-шести месяцев.

Как хранить оливковое масло - совет эксперта

Хиршбейн говорит, что в идеале бутылка для оливкового масла должна быть стеклянной и с защитой от ультрафиолета. Также можно использовать бутылки из нержавеющей стали - они отлично защищают масло от света и воздуха.

Хранить оливковое масло нужно в прохладном темном месте. Идеальная температура - от 57 до 70 градусов по Фаренгейту (+14...+21 градус по Цельсию - УНИАН).

Также эксперт советует плотно закрывать бутылку после каждого использования, чтобы предотвратить окисление.

Напомним, ранее диетолог рассказала, стоит ли покупать оливковое масло холодного отжима.

Вас также могут заинтересовать новости: